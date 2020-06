Mało chętnych do głosowania korespondencyjnego w Elblągu

Do 16 czerwca można było zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w zbliżających się wyborach prezydenckich. Na taki sposób oddania swojego głosu zdecydowało się niewielu elblążan: zaledwie 220.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne można było dostarczyć do urzędu osobiście, pocztą lub przez internet.

- W Elblągu wolę taką wyraziło 220 osób, w tym jedna z nich zgłosiła zapotrzebowanie na nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a - mówi Adam Okruciński, dyrektor elbląskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W gminach powiatu elbląskiego forma korespondencyjnego głosowania w wyborach prezydenckich również nie cieszy się popularnością. W gminie Pasłęk liczba osób chcących oddać głos w ten sposób to 55, w gminie Młynary 24, w gminie Tolkmicko 18, w gminie Godkowo 16, w gminie Elbląg 15, w gminie Markusy 10, w gminie Rychliki 8, w gminie Gronowo Elbląskie 6 i najmniej w gminie Milejewo, bo tylko 3 osoby.

W całym kraju, jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, do godziny 23.59 we wtorek (16 czerwca) wolę głosowania korespondencyjnego wyraziło przez internet 54 555 tysięcy osób.

Pakiety wyborcze muszą zostać dostarczone tym osobom najpóźniej na pięć dni przed wyborami. Znajdą się w nich: karta do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, koperta na kartę do głosowania, instrukcja, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna oraz nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeśli zamówiona została w zgłoszeniu. Do 26 czerwca należy odesłać otrzymane pakiety lub osobiście dostarczyć je do urzędu. Można również w godzinach głosowania, 28 czerwca, zanieść kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla spisu wyborców głosującego lub poprosić o to inną osobę.

Wyborca, który w dniu wyborów, a więc 28 czerwca, będzie przebywać na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych musi zgłosić najpóźniej do 23 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego do urzędu gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Jeśli jego kwarantanna rozpoczęła się po 23 czerwca, musi to zrobić do 26 czerwca.Te osoby otrzymają pakiet wyborczy najpóźniej dwa dni przed wyborami. Zostanie on doręczony im za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy.