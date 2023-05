 Mamy głosowanie! Finał konkursu z Medestą

Odważne mamy i przebojowe córki. Mamy trzy wyjątkowe duety, teraz czas na głosowanie. To nasi Czytelnicy zadecydują, która para zadba o swoje naturalne piękno z Kliniką Medesta. Głosowanie potrwa do 25 maja do godz. 14, rozstrzygnięcie w Dzień Mamy.

Na konkurs przyszło ponad dwadzieścia zgłoszeń. Wszystkie mamy i córki są fantastyczne i mają cudowne relacje. Dlatego gratulacje należą się wszystkim bohaterkom zgłoszeń.

Do kolejnego etapu konkursu przeszły trzy duety, które przysłały najciekawsze odpowiedzi na konkursowe pytanie. Teraz to nasi Czytelnicy zadecydują, które Panie otrzymają główną nagrodę wizytę w klinice Medesta Dermatologa i Medycyna Estetyczna, gdzie lekarze specjaliści i kosmetolodzy eksperci od zdrowia i piękna zajmą się naszymi laureatkami, udowadniając, że piękno nie ma wieku.

Duet nr 1

Mama - Elżbieta Kopal

Córka - Dominika Bąk

Bardzo chciałybyśmy skorzystać z wizyty w klinice Medesta, ponieważ zmagamy się z trudną skórą twarzy, doświadczają nas choroby autoimmunologiczne i alergie. Jesteśmy sobie bardzo bliskie i wspieramy się. Z niedoskonałości naszej skóry walczymy metodami naturalnymi jak i kosmetycznymi. Jak wszystkie kobiety pragniemy być co dzień piękniejsze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że świetlista skóra i błysk w oku to także zdrowe odżywiani i ruch na świeżym powietrzu. Uwielbiamy spędzać wspólnie czas i korzystamy z tego, jak tylko mamy możliwość.

Duet nr 2

Mama - Mirela Stróżowska

Córka - Katarzyna Stróżowska

Obie z mamą lubimy dbać o swoje ciało i duszę. Od najmłodszych lat moja mama dbała o to, żebym czuła się piękna, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, co jest równie ważne. Gdy byłam nastolatką, wspólnie zapisałyśmy się na lekcje tańca i to był strzał w dziesiątkę! Dzięki temu przez te wszystkie lata mogłyśmy wspólnie spędzać czas podczas warsztatów i występów scenicznych. Teraz, gdy jestem już dorosła i mieszkam daleko od rodzinnego miasta, każda szansa na zobaczenie się i zrobienie czegoś wspólnie napawa mnie ogromną radością. Dlatego miło byłoby móc spędzić wspólnie czas i skolekcjonować kolejną piękną chwilę do naszych wspomnień jako mama i córka.

Duet nr 3

Mama - Beata Wiszniewska

Córka - Klaudia Wiszniewska

Nazywam się Klaudia i mam to szczęście być córką cudownej kobiety o imieniu Beata. Odpowiadając na postawione w zgłoszeniu pytanie: Dlaczego chciałybyśmy skorzystać z zabiegów w klinice? Odpowiedź jest dla mnie prosta. Moja mama jest ucieleśnieniem kobiecości, piękna, zawziętości i poświęcenia. Oddała całe swoje serce i całą siebie ciężkiej pracy, jaką jest macierzyństwo, wychowując mnie, moją siostrę bliźniaczkę i rok starszego brata. Trójka łobuzów w podobnym wieku to nie lada wyzwanie. Zawsze dbała o nasze zdrowie, edukację, schludny wygląd i dobre maniery. Uważam, że teraz nadszedł czas, abyśmy to my zadbali o nią i obdarowali ją chwilą luksusu i odprężenia. Dzięki tym zabiegom zadbamy nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale także o poczucie własnej wartości. Dlatego będę niesamowicie wdzięczna za otrzymanie takiej szansy, gdzie będziemy mogły, jak dwie przyjaciółki (którymi też jesteśmy) zrobić coś dla siebie i poczuć się po prostu wyjątkowo.

Głosowanie w naszej sondzie potrwa do 25 maja do godz. 14, ogłoszenie wyników oczywiście w Dzień Mamy.

Ostatni konkurs z Medestą cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wygrała go Kamila Szymczak, która obecnie przechodzi serię zabiegów. Jej współpraca z Medestą może potrwać nawet dwa lata, w najbliższym czasie pokażemy pierwszą relację z wizyt w klinice.

