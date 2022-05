Mandat burmistrza wygaszony

W poniedziałek (30 maja) oficjalnie został wygaszony mandat burmistrza Krynicy Morskiej Krzysztofa Swata. Przypomnijmy, że stracił on swoje stanowisko po prawomocnym wyroku sądu.

- Dzisiaj Komisarz Wyborczy w Gdańsku II wydał Obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Krynica Morska. Zgodnie z przepisami organem zarządzającym wybory przedterminowe jest Prezes Rady Ministrów – informuje Dominika Guzińska, specjalista z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Przypomnijmy. 28 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł prawomocny wyrok w sprawie burmistrza Krynicy Morskiej. Sąd orzekł między innymi o trzyletnim zakazie zajmowania przez niego stanowisk kierowniczych. To oznacza, że straci on stanowisko burmistrza. Dotyczy ona przekroczenia przez burmistrza Krynicy Morskiej uprawnień podczas budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Rybackiej w tym mieście.

Jak bez włodarza funkcjonuje Urząd Miasta Krynica Morska?

- Urząd w pełni funkcjonuje, obsługuje interesantów i załatwia sprawy, które wpływają do urzędu. Wszystko dzieje się na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień organu jakim jest burmistrz miasta. W urzędzie nie ma formalnego zastępcy, funkcję taką, w granicach obowiązującego prawa oraz upoważnień, pełni sekretarz miasta. Pisma podpisywane są przez upoważnione osoby, natomiast te, które są w kompetencji tylko burmistrza niestety muszą poczekać na osobę, którą wskaże premier. Obecnie czekamy na wskazanie przez premiera osoby zastępującej burmistrza do czasu kolejnych wyborów - informowała nas jeszcze 12 maja Jolanta Kwiatkowska, sekretarz miasta Krynica Morska.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego sąd przesyła komisarzowi wyborczemu, wojewodzie i przewodniczącemu rady gminy odpisy prawomocnych orzeczeń wobec burmistrza wraz z datą uprawomocnienia się orzeczenia. Następnie komisarz w ciągu 14 od daty otrzymania odpisu orzeczenia informuje o wygaśnięciu mandatu burmistrza i ogłasza to w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie prezes Rady Ministrów powołuje komisarza, który będzie zarządzał gminą do czasu wyborów nowego burmistrza.