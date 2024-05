Marcin Kuchciński marszałkiem województwa (tak relacjonowaliśmy obrady Sejmiku)

We wtorek odbywa się przerwana tydzień temu pierwsza sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Chwilę po godz. 15 radni na marszałka województwa wybrali Marcina Kuchcińskiego, który pełnił tę funkcję już w poprzedniej kadencji, od listopada 2023 roku. Przewodniczącym Sejmiku został Bogdan Bartnicki, radny z Ostródy. W Zarządzie Województwa będzie elblążanin - Robert Turlej.

O sporach w sprawie wyboru marszałka województwa pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wygląda na to, że Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga porozumiały się w sprawie personaliów, a kandydatem na marszałka ma być Marcin Kuchciński, który pełni tę funkcję od 2023 roku, wcześniej od 2018 roku był wicemarszałkiem. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w składzie zarządu województwa ma znaleźć się również elblążanin. Tak relacjonowaliśmy przebieg obrad.

Godz. 16.26 - Sejm wybiera swoich przedstawicieli do Związku Województw RP. To już jest głosowanie jawne. Będą nimi: Sylwia Jaskulska i Katarzyna Sobiech. W głosowaniu przepadła kandydatura Piotr Andruszkiewicz, radnego PiS. Następnie radni wybiorą składy poszczególnych komisji Sejmiku Województwa. Na tym naszą relację tekstową na żywo kończymy.

Godz. 16.20 - Wynagrodzenie marszałka wyniesie prawie 21,5 tysiąca zł brutto miesięcznie. Za głosowało 20 radnych, nikt nie był przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu.

Godz. 16.14. Gratulacje z okazji wyboru od wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla przekazuje Monika Choroszewska-Pleńkowska, dyrektor generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Radni realizują kolejne punkty porządku obrad, w tym uchwałę w sprawie wynagrodzenia marszałka.

Godz. 16.06. Wyniki głosowania. Na Sylwię Jaskulską oddano 18 głosów "za", wstrzymały się dwie osoby, 10 było przeciw. Na Katarzynę Sobiech - 19 "za", 1 wstrzymujący się, 10 przeciw. Na Roberta Turleja - 20 "za", 1 wstrzymujący się, 9 przeciw. Na Marię Bąkowską - 19 "za", 1 wstrzymujący się, 10 przeciw. Wszyscy zostali członkami zarządu województwa. Na sali czas na gratulacje.

Godz. 15:55. Głosowanie za składem Zarządu Województwa zakończone. 10-minutowa przerwa na policzenie głosów.

Godz. 15.48. Głosowanie na członków zarządu województwa również jest tajne. Radni w kolejności alfabetycznej będą wypełniać karty i wrzucać do urny.

Godz. 15:32 - Czas na przerwę, by przygotować karty do głosowania.

Godz. 15.23 - Marcin Kuchciński zgłasza kandydatury do zarządu województwa. Kandydatką na wicemarszałkinię jest Sylwia Jaskulska (PSL), która od 10 lat zasiada w Zarządzie Województwa. Drugą wicemarszałkinią ma być Katarzyna Sobiech (KO), od 9 lat dyrektorka Piskiego Domu Kultury, szefowa Uniwersytetu III Wieku w Piszu, społeczniczka. Marszałek rekomenduje do Zarządu Wojewódzkiego również elblążanina Roberta Turleja (KO), elbląskiego radnego w latach 2010-2024, na co dzień pracownika Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, który zdobył najwięcej głosów w okręgu nr 3 w wyborach do Sejmiku. Kandydatką do ZW jest również Maria Bąkowska z Olsztyna (PSL), były wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego, była dyrektorka biura wojewody warmińsko-mazurskiego, była też sekretarzem powiatu olsztyńskiego.

Godz. 15:18. Przyszedł czas na gratulacje dla starego-nowego marszałka. Następnie radni będą głosować nad kandydaturami do zarządu województwa. Radni zatwierdzą dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wśród nich ma być elblążanin Robert Turlej.

Godz. 15:15 - Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem i wyróżnieniem ponownie zostać wybranym marszałkiem województwa. Wynik głosowania daje nadzieję na sprawne zarządzanie województwem - mówił Marcin Kuchciński, który w swoim przemówieniu nawiązał do przeszłości. - Chcę zachęcić wszystkich do refleksji, jaką drogę przeszliśmy w ciągu 35 lat wolnej Polski. To te osiągnięcia chcę potraktować jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju naszego regionu. Stawiam na zrównoważony rozwój, niezmienne pozostaje moje nastawienie na dialog ze wszystkimi. Dostrzegam szczególną rolę Olsztyna, Elbląga i Ełku, jako liderów rozwoju regionu. Jeśli chcemy się skutecznie rozwijać, skutecznie zabiegać o środki unijne, państwowe, musimy współpracować. Nie wolno nam zapomnieć o obszarze przygranicznym pełnym potrzeb oraz obszarach wiejskich - mówił Marcin Kuchciński, dodając, że zadanie władz regionu jest zadbanie o mieszkańców - o profilaktykę zdrowotną, dostępność komunikacyjną, wsparcie biznesu, stworzenie warunków do inwestowania. - Istotnym impulsem rozwojowym mają być też inwestycje w turystykę, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Moją ambicją jest, by jak najszybciej udostępnić unijne pieniądze, by pracowały na rzecz lokalnej gospodarki - dodał.

Godz. 15:07 - Ogłoszenie wyników. Głos oddało 30 radnych, wszystkie głosy ważne. Marcin Kuchciński - 19 głosów, Małgorzata Kopiczko - 11 głosów. Marszałkiem województwa został Marcin Kuchciński.

Godz. 14:55 - Radni oddają głos w kolejności alfabetycznej, wrzucając karty do urny. O godz. 15 ogłoszono kolejną przerwę na zliczenie głosów.

Godz. 14:45. Czas na kolejną przerwę, by przygotować karty o głosowania.

Godz. 14:38. Kandydatów na marszałka jest dwoje. PiS zgłosiło Małgorzatę Kopiczko, była senator dwóch kadencji. Związana z oświatą, była m.in. dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach, dyrektorem SP nr 2 w Ełku, w latach 2012-2015 była członkiem zarządu powiatu ełckiego. KO zgłosiła Marcin Kuchcińskiego. To były siatkarz AZS Olsztyn, były radny Olsztyna, w latach 2006-2015 członek zarządu województwa, następnie od 2018 roku radny wojewódzki. Od 2018 roku był wicemarszałkiem. Marszałkiem został wybrany w listopadzie 2023 roku, gdy jego poprzednik Gustaw Marek Brzezin został senatorem RP.

Godz. 14:30. Za chwilę rozpocznie się procedura wyboru marszałka województwa.

Godz. 14:27 - Wyniki tajnego głosowania na wiceprzewodniczących: 29 głosów ważnych na 30. Marek Chyl otrzymał - 20 głosów, Zbigniew Homza - 18, Rafał Wilczek - 18, Marcin Kazimierczuk - 12. Wiceprzewodniczącymi zostali więc Chyl, Wilczek i Homza. PiS pozostał bez wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Godz. 14:10 - rozpoczyna się tajne głosowanie na wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa. Wyniki powinniśmy poznać w ciągu maksymalnie kilkudziesięciu minut.

Godz. 13:55. Za chwilę odbędzie się tajne głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku. Koalicja Obywatelska zgłasza dwie kandydatury, to Marek Chyl i Zbigniew Homza. PSL - Trzecia Droga zgłasza Rafała Wilczka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość - Marcina Kazimierczuka. Kolejna przerwa w obradach potrzebna na przygotowanie kart do głosowania.

Godz. 13:52. - Chcę podziękować za wybór. Być przewodniczącym to wielka odpowiedzialność. Postaram się być w miarę obiektywnym radnym nawet wobec tych, którzy na mnie nie głosowali - mówił 69-letni Bogdan Bartnicki. - Będę się starał się, by sesje były świętem, krótkie, by nie było gadulstwa na sesjach. By dyskusja była na komisjach, takie zasady chciałbym wprowadzić. Myślę, że współpraca z tak wspaniałą radą i radnymi będzie układać się znakomicie. I do roboty! - mówił Bogdan Bartnicki w pierwszym swoim przemówieniu po wyborze.

Godz. 13:47 - Bogdan Bartnicki otrzymał 18 głosów, Paweł Warot - 12 głosów. Bogdan Bartnicki został nowym przewodniczącym Sejmiku Województwa Wamińsko-Mazurskiego. Właśnie odbiera gratulacje od radnych.

Godz. 13:35. Radni wojewódzcy w kolejności alfabetycznej wrzucają do urny karty do głosowania na przewodniczącego Sejmiku. Następnie ogłoszono kolejną - 10-minutową przerwę - na zliczenie głosów i podanie wyniku głosowania.

Godz. 13:20. Na razie radni zajmą się wyborem przewodniczącego Sejmiku. Zgłoszono dwie kandydatury. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga zaproponowały Bogdana Bartnickiego, samorządowca z ponad 30-letnim stażem, byłego ostródzkiego radnego i wójta gminy Ostróda, w ostatnich latach zastępcy dyrektora departamentu infrastruktury i geodezji Urzędu Marszałkowskiego, a od 2023 r. – członka zarządu województwa. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zarekomendowało Pawła Warota, doktora nauk humanistycznych, byłego dyrektora olsztyńskiego i gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autora wielu publikacji naukowych z historii.

Trwa przerwa w obradach, w czasie której przygotowywane są karty do tajnego głosowania na przewodniczącego.