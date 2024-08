Marek Kamm: z MOSIR-u do ratusza

Marek Kamm, zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, wygrał konkurs na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Elbląg ds. Koordynacji i Rozwoju Ruchu Rowerowego i Pieszego w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Pracę w ratuszu rozpocznie 2 września.

Konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto w poniedziałek (26 sierpnia). Do obowiązków Marka Kamma będzie należało koordynowanie polityki miasta w zakresie ruchu rowerowego i pieszego oraz, jak czytamy w dokumentach konkursowych, „ koordynowanie i monitorowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie planowania przygotowania i realizacji inwestycji oraz podejmowania innych przedsięwzięć”. Do zadań Marka Kamma będzie także należało koordynowanie projektów i działań mających wpływ na rozwój ruchu rowerowego i pieszego oraz dróg rowerowych.

Jakie wymagania stawiał ratusz kandydatom ubiegającym się o to stanowisko? Wymagano m. in. wykształcenia wyższego magisterskiego z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub z dziedziny nauk społecznych, co najmniej 3 lat stażu pracy, w tym doświadczenia w problematyce obszaru transportu rowerowego lub doświadczenia w problematyce ruchu pieszego.

Marek Kamm ma 51 lat, posiada wyższe wykształcenie magisterskie. Dziewięć ostatnich lat pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu na stanowisku instruktora sportu. Był też elbląskim radnym kadencji 2018-2023. Za prezydentury Grzegorza Nowaczyka pełnił społecznie funkcję miejskiego oficera rowerowego. Marek Kamm jest pomysłodawcą i organizatorem Miejskich Wycieczek Rowerowych oraz pomysłodawcą i współorganizatorem Maratonu Elbląskiego. Jest także doświadczonym ultra rowerzystą.

Marek Kamm jako jedyny złożył ofertę w konkursie na to stanowisko.