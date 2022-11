Maryja ma zostać patronką Malborka

Czy Malbork otrzyma oficjalny patronat Najświętszej Maryi Panny? Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni miasta, teraz burmistrz pisze do biskupa diecezji elbląskiej. Ostateczna decyzja zapadnie w Watykanie.

W ubiegłym tygodniu na malborskim zamku odbyła się konferencja naukowa „Kult Najświętszej Maryi Panny na przestrzeni wieków w Malborku”. Zorganizowano ją w związku z prośbą burmistrza i rady miejskiej o maryjny patronat nad Malborkiem. Radni uchwałę w tej sprawie podjęli już 28 października i zobowiązuje ona burmistrza do podjęcia działań dotyczących nadania miastu patronatu Najświętszej Maryi Panny.

- Rada Miasta w Malborku wyraża wolę podjęcia działań na rzecz ustanowienia Najświętszej Maryi Panny Patronką Miasta Malborka, której wizerunek nieodłącznie związany jest z historią naszego miasta: w pierwotnej nazwie od 1286 r. gród Maryi, w obrazie Matki Bożej Malborskiej od XIII wieku do 1945 r., w największej w Europie od XIV figurze Madonny z Dzieciątkiem umieszczony w zewnętrznej niszy prezbiterium Kościoła Zamkowego - czytamy między innymi w podjętej przez malborskich radnych uchwale.

Figura Maryi na malborskim zamku, fot. Anna Dembińska

Burmistrz Malborka Marek Charzewski skierował list do biskupa Jacka Jezierskiego, ordynariusza diecezji elbląskiej. Pisze w nim m. in.: "W spontanicznej akcji poparcia w krótkim czasie, mimo pandemii mieszkańcy miasta Malborka zebrali prawie trzy tysiące podpisów pod wnioskiem o ustanowienie patronatu. Oficjalne potwierdzenie patronatu Najświętszej Maryi Panny dla mieszkańców będzie miało ogromne znaczenie i będzie wsparciem w podtrzymywaniu wartości chrześcijańskich w naszym mieście. Zwracam się do Waszej Ekscelencji z prośbą o rozpoczęcie działań, które doprowadzą do oficjalnego wydania stosownej decyzji przez Stolicę Apostolską. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w Watykanie.

Przypomnijmy, że patronem Elbląga jest św. Mikołaj. Taką decyzję przez aklamację podjęły władze miasta na uroczystej sesji 5 maja 2016 roku. Dokument ten upoważnił prezydenta miasta do tego, aby zwrócił się do biskupa elbląskiego o wystąpienie do Watykanu z prośbą ustanowienia św. Mikołaja patronem Elbląga. W uzasadnieniu do przyjętej uchwały czytamy: W 1050 rocznicę Chrztu Polski, w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, miasto Elbląg z bogatą, blisko 800-letnią historią pragnie ustanowić swojego patrona. Święty Mikołaj z Miry kojarzony słusznie z wzajemnym, bezinteresownym obdarowywaniem się, związany jest z miastami średniowiecznej Hanzy. Patronuje również żeglarzom, marynarzom i rybakom".