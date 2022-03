Masowe znakowanie drzew przy Wschodniej. Po co?

- Czy miasto planuje masową wycinkę drzew przy budowie nowej ulicy Wschodniej? - pytają nasi Czytelnicy. Ponad 500 drzew zostało już ponumerowanych i oznaczonych. - Nie są to oznaczenia do wycinki. To numery służące do oznaczeń inwentaryzacyjnych istniejącego zadrzewienia – wyjaśniają miejscy urzędnicy. Zobacz zdjęcia.

Sprawa budowy ul. Wschodniej nadal budzi emocje. Przypomnijmy, że samorząd realizuje właśnie pierwszy etap inwestycji, od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica wraz z budową ronda na Łęczyckiej. Ma kosztować 12,7 mln złotych, z czego ponad 7,2 mln zł to dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prace nad drugim etapem – jak obiecywał prezydent i jego zastępca – został wstrzymany do czasu wypracowania nowego przebiegu tego odcinka trasy. Ma być on konsultowany z mieszkańcami, na co liczą członkowie grupy „Nie dla Obwodnicy Wschodniej przez Bażantarnię”, którzy w proteście przeciwko pierwotnemu przebiegowi ul. Wschodniej zebrali ponad 3,5 tysiąca podpisów.

„Od 21 stycznia czekamy na nowy termin spotkania z władzami w sprawie ul. Wschodniej i przebudowy ul. Sybiraków, a póki co na Wschodniej dokonano inwentaryzacji drzew (597 policzonych i przeznaczonych do wycinki). Zastanawiają nas także prace prowadzone po obu stronach ul. Sybiraków, akurat w miejscu w którym miałoby powstać skrzyżowanie z II etapem ul. Wschodniej (nad którym prace zostały rzekomo zatrzymane). Jeśli ktoś w Was ma wiedzę na ten temat - będziemy wdzięczni za cynk – piszą członkowie grupy na Facebooku.

Urzędnicy, w odpowiedzi na pytania wysłane przez naszą redakcję, zaprzeczają, by oznaczone drzewa były przeznaczone do wycinki.

- Biuro projektowe, które wykonuje projekt dla generalnego wykonawcy informuje, że są to numery służące do oznaczeń inwentaryzacyjnych istniejącego zadrzewienia. Nie są to oznaczenia drzew do wycinki – przekazuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Realizacja inwestycji prowadzona jest w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem zakończenia robót budowlanych w 2023 r. - Wykonawca, z którym podpisano umowę, jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i przygotowywania wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych. Na chwilę obecną nie są prowadzone żadne roboty budowlane – dodaje Łukasz Mierzejewski. - Druga część inwestycji, a więc ewentualna rozbudowa ul. Sybiraków, jest obecnie na etapie prac koncepcyjnych, a co za tym idzie nie prowadzi się również w tym rejonie żadnych prac budowlanych.