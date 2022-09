Matura i co dalej? Pytamy o to młodych elblążan

Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki. Pytamy tegorocznych absolwentów elbląskich szkół średnich, gdzie będą kontynuować edukację, z czym wiążą swoją przyszłość oraz jakie są ich aspiracje?

- Dlaczego wybrałaś akurat Trójmiasto?

Martyna: -Ze względu na to, że jest blisko do Elbląga i z tego powodu często bywałam w Gdańsku. Znam to miasto i uważam, że jestem w stanie swobodnie się w nim poruszać - jest to ogromna zaleta. Głównie przez to chciałam podjąć tam studia. Co prawda sama uczelnia znajduje się w Sopocie, ale akademik mam w Gdańsku.

- Skąd pomysł na studia w Łodzi?

Małgorzata: - Dużo słyszałam o tym mieście od znajomych. Mówi się, że to piękne, rozwijające się miasto, które jest również przyjazne studentom. Od początku klasy maturalnej wiedziałam, że będę chciała aplikować na Uniwersytet Łódzki właśnie ze względu na dobrą opinię miasta i samej uczelni. Najbardziej interesował mnie kierunek administracja na Wydziale Prawa i Administracji, ponieważ wiąże swoją przyszłość właśnie jako administratywista. Oczywiście aplikowałam też na inne kierunki, które oferuje Uniwersytet Łódzki tj. ekonomia, czy finanse i rachunkowość. Dobrze napisana matura umożliwiła mi dostanie się na wszystkie kierunki, na które aplikowałam, natomiast zdecydowałam, że zostanę studentką administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

- Gdzie i co będziesz studiować od października?

Alicja: - Wybrałam komunikację i psychologię w biznesie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdecydowałam się na ten kierunek, dlatego że wiążę swoją przyszłość z karierą na przykład w dziale public relations lub reklamie.

Iga: - Dostałam się na farmację na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Był to mój drugi wybór, zaraz po biotechnologii, na którą też się dostałam. Stwierdziłam jednak, że farmacja jest przyszłościowa oraz bardziej stabilna. Moja mama pracuje jako farmaceutka i nie ukrywam, że wiele podglądałam od niej, jak wygląda ta profesja, bardzo mi się spodobała i już jako dziecko chciałam mieć z tym do czynienia.

- Czy planujesz pracować w zawodzie, który oferuje Twój kierunek?

Małgorzata: - Wiedza zdobyta podczas tych studiów umożliwi mi pracę na wielu stanowiskach w różnorodnych dziedzinach, nie tylko w urzędzie miasta, czy w instytucjach rządowych, lecz również w wielu przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest wiedza w dziedzinie prawa administracyjnego, ponieważ fundamentem każdej firmy jest właśnie administracja.

Zuzanna: - Myślę, że chciałabym wykorzystać to, co oferuje kierunek, a nie pracować dokładnie jako tłumacz. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu słynie z wysokiego poziomu nauczania języków. Na moim kierunku, czyli filologii romańskiej, jest wiele wykładów o historii sztuki, a Francja słynie z szerokiego wachlarza wszelakich dzieł. Dzisiaj nie jestem pewna, gdzie chcę pracować, może pójdę w stronę artystyczną, a może nauczania.

- Jakie jest Twoje nastawienie wobec przeprowadzki do nowego miasta?

Alicja: - Szczerze mówiąc, to jestem przerażona, dlatego że będę tam praktycznie sama – znam jedną osobę. Obawiam się poruszania po mieście, bo jest sporo większe od Elbląga, a w Toruniu znam Stare Miasto i okolicę, w której mieszkam.

- Czym kierowałaś/kierowałeś się przy wyborze studiów?

Alicja: - Głównie tym, aby w przyszłości mieć możliwość dobrego zarobku i stabilności zawodowej.

Łukasz: - Chciałem kontynuować naukę podobną do tej, którą praktykowaliśmy w szkole, czyli liczby, działania matematyczne itd. Matematyka na Politechnice Warszawskiej umożliwiła mi to i dzięki niej mogę robić to, co chcę.

- Jakimi innymi kierunkami studiów byłaś/byłeś zainteresowana/zainteresowany?

Jakub: - Od początku liceum marzyłem o kierunku lekarskim, niestety słabo napisałem maturę z biologii, a duże zainteresowanie kierunkiem i wysokie progi nie wspomogły sytuacji. Uniemożliwiło mi to dostanie się na medycynę, dlatego postanowiłem złożyć dokumenty na psychologię, która też była moją pasją od dawna.

Natalia: - Miałam to szczęście, że udało mi się dostać na kierunek, który był moim zainteresowaniem. Nie rozumiem takiego sposobu myślenia, aby studiować coś czego się nie lubi, bądź nie ma się żadnych zainteresowań wobec kierunku. Aplikowałam na prawo, sztukę pisania, filologię angielską, ale to jednak polonistyka okazała się najbliższa mojemu sercu.

- Dlaczego nie zdecydowałeś się na podjęcie studiów od razu, tak jak większość Twoich rówieśników?

Damian: - Chciałem dać sobie czas na porządne zastanowienie się, co tak naprawdę chcę robić w życiu i jak wiele jestem w stanie z siebie dać. W ciągu tego roku przerwy planuję napisać jeszcze raz maturę i uzyskać z niej jeszcze wyższe wyniki. Na pewno podejmę pracę dorywczą, ale głównie mam w planach uczyć się i ćwiczyć rysunek. W przyszłym roku mam zamiar aplikować na architekturę na Politechnikę Gdańską.