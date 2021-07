Mężczyzna utonął w parku ekologicznym

W parku ekologicznym w Pasłęku doszło do tragedii. Po sygnale od jednego z przechodniów z jeziora wyłowiono w niedzielę po godz. 20 ciało 56-letniego mężczyzny.

To pierwszy przypadek utonięcia na terenie parku ekologicznego w Pasłęku od 2002 roku. W niedzielę wieczorem dryfujące w tzw. jeziorku ciało mężczyzny zauważył jeden z przechodniów i wszczął alarm. Okazało się, że to zwłoki 56-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie wpadł do wody kilka dni temu. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu.

Na miejsc pracują strażacy, policjanci i prokurator. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok.