Miasto dostało dom w spadku, teraz go sprzedaje

Władze miasta wystawiło na przetarg dom przy ul. Szczyglej, znajdujący się na ponad 500-metrowej działce. Samorząd otrzymał tę nieruchomość w spadku i teraz chce ją sprzedać. Dom niestety nadaje się do rozbiórki ze względu na katastrofalny stan techniczny.

Dom przy ul. Szczyglej jest w zabudowie bliźniaczej, ma zaledwie 69 m kw. powierzchni użytkowej, na działce o powierzchni 538 mkw. znajdują się także dwa budynki gospodarcze.

- Budynek mieszkalny jest parterowy z poddaszem mieszkalnym o konstrukcji tradycyjnej, murowany, dach stromy dwuspadowy drewniany, kryty dachówką ceramiczną. Budynki gospodarcze są częściowo zawalone. Budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze znajdują się w katastrofalnym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Rzeczoznawcy wycenili nieruchomość na 200 tys. zł i tyle wynosi cena wywoławcza. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Co ciekawe w tej kwocie mieści się tylko wycena gruntu.

- W związku z tym, iż budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze znajdują się w katastrofalnym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki a zgodnie z operatem rzeczoznawcy majątkowego, koszt rozbiórki zabudowy osiągnie lub przekroczy wartość odzyskanych materiałów budowlanych, wyceniono tylko grunt bez zabudowy nieruchomości – wyjaśniają urzędnicy.

Działka jest uzbrojona, ale nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza że zwycięzca przetargu będzie mógł realizować inwestycję na podstawie tzw. warunków zabudowy wydanych przez prezydenta Elbląga. Będzie też musiał na swój koszt uzyskać pozwolenie na rozbiórkę i tę rozbiórkę przeprowadzić.

Licytacja nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miejskim 21 listopada, a nieruchomość można będzie oglądać w dniach 7-9 listopada. Co ciekawe, w ogłoszeniu przetargowym nie wskazano ani terminu, do którego do rozbiórki ma dojść, ani też terminu ponownej zabudowy działki.