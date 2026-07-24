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Miasto z dofinansowaniem na przebudowę Artyleryjskiej

 Elbląg, Miasto z dofinansowaniem na przebudowę Artyleryjskiej
Fot. arch. portEl.pl

Kolejna ulica w mieście zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto otrzymało wsparcie na realizację przebudowy i wzmocnienie konstrukcji ul. Artyleryjskiej. Wniosek był na liście rezerwowej. Elbląg jest jedynym samorządem który otrzymał aż 70 proc. dofinansowania na ten cel.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulacja krawężników kamiennych, wymiana obrzeży betonowych,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni i nawierzchni chodników z elementów betonowych, wykonanie elementów organizacji ruchu.

Koszt ogółem zadania: 573 tys. zł

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 401 tys. zł zł


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