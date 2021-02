Miejski pomysł na odnowienie parków

Miasto ma pomysł na odnowę parku Planty oraz parku im. gen. Nieczuja-Ostrowskiego w ramach projektu z unijnym dofinansowaniem. W parku Planty miałby powstać między innymi ogród renesansowy.

Urząd Miejski w Elblągu przygotowuje wniosek aplikacyjny pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”. Ma to być projekt (z unijnym dofinansowaniem), dzięki któremu między innymi zostaną odnowione park Planty i park im. gen. Nieczuja - Ostrowskiego. W tych parkach przewidziana jest kompleksowa odnowa terenów: ciągów pieszo-rowerowych, wymiana małej architektury, nasadzenia zieleni oraz wyposażenie parków w urządzenia rekreacyjne. W parku im. gen. Nieczuja-Ostrowskiego zaplanowano także utworzenie miasteczka rowerowego.

- Rewitalizacja parku Planty to również poprawa infrastruktury ścieżek. Utworzenie nitki trasy rowerowej, która wpisuje się w Szlak Green Velo i będzie łączyć punkty od ulicy Pocztowej do ulicy 12 Lutego. Zostaną zagospodarowane różne strefy: odpoczynku, strefa ogrodu renesansowego, strefa aktywności dla młodzieży. Odnowa tego parku zostanie połączona z projektem budżetu obywatelskiego, w którym zaplanowana jest modernizacja fontanny przy skwerze Mariana Sawicza – mówiła podczas posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta Elżbieta Gieda, dyrektor Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W ramach tego samego projektu ma być również odnowiona niezrewitalizowana część Parku Dolinka. Powstaną strefy dla różnych grup wiekowych w podziale na funkcje: strefa seniora II, strefa street workout, strefa mini plaży miejskich. Planowane koszty realizacji „parkowych” inwestycji to ok. 5.3 ml zł (dofinansowanie ma wynieść ok. 4.5 mln zł). Termin złożenia wniosku aplikacyjnego mija 25 lutego 2021 roku.