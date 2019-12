Mieszkańcom z Okulickiego przed świętami nie było do śmiechu

- 33 rodziny z klatki nr 3 przy ul. Okulickiego od dziewięciu dni nie mają gazu. Spółdzielnia Zakrzewo i dostawca gazu przerzucają się odpowiedzialnością i nikt nic nie robi – zaalarmowała nas przed weekendem jedna z mieszkanek bloku. Interweniowaliśmy w tej sprawie w gazowni i spółdzielni.

- Codziennie zwodzi się mieszkańców, że prace będą się odbywały, mieszkańcy siedzą w domach, nie mogą zrobić świątecznych zakupów, wyjść do lekarza, po prostu żyć normalnie! Tam mieszkają starsi ludzie i rodziny z małymi dziećmi. Chorzy ludzie nie mogą zjeść ciepłego posiłku, nie każdy ma elektryczną kuchenkę lub czajnik. Za dwa dni święta, a ludzie żyją w stresie. Dodatkowo od kilku tygodni wyłączona została winda w tej klatce i prace mają trwać kilka miesięcy. Co to jest ? Wojna, klęska żywiołowa? Telefonicznie ani spółdzielnia, ani gazownia nic nie odpowiadają i mają ludzi, delikatnie mówiąc, w nosie. Może Państwa zainteresowanie spowoduje jakąś reakcję i pomoże to mieszkańcom – napisała do nas jedna z mieszkanek bloku przy ul. Okulickiego.

Maila otrzymaliśmy 22 grudnia przed godziną 17, niezwłocznie wysłaliśmy pytania do gazowni i spółdzielni Zakrzewo. Ze spółdzielni odpowiedzi nie mamy do tej pory. Za to sytuację wyjaśniła dzisiaj gazownia.

- W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 22-12-2019 informuję, że dopływ gazu do budynku na ul. Okulickiego (z przyczyn nieszczelności instalacji) odcięty został w dniu 13.12.2019 . w godzinach wieczornych. Monterzy Gazowni w Elblągu wywiesili na klatkach budynku informację o zamknięciu dopływu i informacją, że naprawę instalacji gazowej musi dokonać zarządca budynku. Spółdzielnia Zakrzewo poinformowana została telefonicznie w dniu 14.12 w godzinach porannych. Wyłączono 30 odbiorców (zdjęto 9 gazomierzy) – informuje Krzysztof Bołba, zastępca dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Olsztynie ds. Technicznych. - Po dostarczeniu dokumentów o gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym i protokołu szczelności, pracownicy gazowni w Elblągu przystąpili do uruchamiania dopływu gazu do kolejnych pionów w dniach 20-23.12.2019. Ostatni pion instalacji uruchomiony został 23.12.2019 r. około godziny 14:30. Na chwilę obecną bez gazu mogą pozostawać jedynie lokatorzy, którzy byli nieobecni podczas uruchamiania budynku lub do lokali, do których nie ma dostępu. Z informacji otrzymanych od zarządcy: zostały wyznaczone osoby, które dyżurują i czekają na zgłoszenia lokatorów którzy jeszcze nie mają gazu - dodał Krzysztof Bołba.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy po takich przeżyciach spędzą święta w spokojnej atmosferze..