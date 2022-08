Mieszkańcy Krasnego Lasu najbardziej zainteresowani rozwojem miasta

Do 16 września mieszkańcy mogą składać swoje uwagi do projektu studium dotyczącego kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbląga. We wtorek odbyły się społeczne konsultacje, w których uczestniczyło kilkanaście osób, głównie mieszkańcy Krasnego Lasu.

O pracach nad studium i konsultacjach społecznych informowaliśmy kilka dni temu. Mimo że studium nie jest aktem prawa miejscowego, to jeden z ważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju miasta, bo to na jego podstawie uchwalane są poszczególne miejscowe plany zagospodarowania, a ich zapisy mają wpływ na to, co i gdzie można w Elblągu budować.

- Studium oferuje bardzo integralne i szerokie podejście do problemów rozwoju miasta. Poprzednie pochodzi z 2006 roku, było nowelizowane w 2010 r.. Dlaczego je aktualizujemy? Chodzi o uwolnienie niektórych terenów pod inwestycje, m.in. część terenu byłych koszar przy ul. Lotniczej. zmiany w układzie komunikacyjnym miasta oraz powiększenie strefy inwestycji na Modrzewinie, gdzie jest spore zainteresowanie funkcją produkcyjno-magazynowo-logistyczno-handlową. Obecne studium jest bardzo mocno rozbudowane, chcemy je trochę zminimalizować i zrobić taki dokument w pigułce, który byłby łatwy do odbioru dla osób, które sporządzają plany miejscowe – tłumaczy Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

We wtorek na konsultacje w sprawie zapisów tego dokumentu przyszło kilkanaście osób, głównie mieszkańcy Krasnego Lasu, którzy wnioskowali o to, by samorząd stworzył możliwość zabudowy jednorodzinnej na terenach, które dzisiaj są wykorzystywane rolniczo.

- Niepokoi mnie zapis, że zaleca się utrzymanie wielu terenów w Krasnym Lesie o charakterze produkcji rolnej do czasu aż miasto wykorzysta tereny bliżej centrum. A my chcielibyśmy, by ludzie mogli w Krasnym Lesie budować domy jednorodzinne. Obecnie budowa jest możliwa w bliskiej odległości ul. Fromborskiej – słychać było głosy z sali. - Obawiamy się, że jak będziemy składali wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, to ktoś z urzędników spojrzy w studium i zobaczy ten zapis „zaleca się” i budowa nie będzie możliwa.

Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego (fot. Mikołaj Sobczak)

- Apeluję, by dopuścić budownictwo jednorodzinne na tych terenach, bo chętnych jest mnóstwo. – dodał inny mieszkaniec.

Urzędnicy wyjaśnili, że ten zapis nie oznacza, że w Krasnym Lesie nie będzie mogło się rozwijać budownictwo jednorodzinne.

- W studium jest zapis, że zaleca się utrzymania gruntów o charakterze produkcji rolnej, ale do czasu zaistnienia presji inwestycyjnej. Jest dopuszczona zabudowa jednorodzinna, ale ograniczeniem jest bliskość lasu – wyjaśniała Beata Myślińska, autorka studium i kierownik referatu planowania DUA w Urzędzie Miejskim.

- W Krasnym Lesie są wyznaczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe do pewnej odległości od drogi, a potem są tereny rolne. Na podstawie obecnie obowiązującego studium nie można przystąpić do takiej zmiany planu zagospodarowania, by ustanowić kolejny obszar dla mieszkaniówki – dodała Katarzyna Wiśniewska. - Nas obowiązuje Krajowa Polityka Miejska, która mówi o rozwoju miasta do wewnątrz. Uznaliśmy, że zapisy w nowym studium są na tyle elastyczne, że jeśli dojdzie do takiego momentu presji inwestycyjnej w Krasnym Lesie, to mamy możliwość nowelizacji planu miejscowego. Warto dodać, że przy każdym sporządzaniu planu musimy wykazać, że w budżecie miasta są środki na wybudowanie infrastruktury technicznej.

Projekt studium jest dostępny dla mieszkańców w Urzędzie Miejskim do 19 sierpnia w godzinach pracy urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. O jego szczegółach pisaliśmy tutaj. Uwagi do studium można zgłaszać pisemnie (Departament Urbanistyki i Architektury ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg) lub mailowo (dua@umelblag.pl) do 16 września.