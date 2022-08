Mieszkańcy narzekają na hałas z „siódemki”. Doczekają się ekranów?

Czy przy obwodnicy Elbląga, na wysokości ulicy Skrzydlatej, powstaną ekrany akustyczne? Mieszkańcy okolicznych budynków od lat narzekają na hałas, powodowany przez rosnący ruch samochodowy na trasie S7.

Interpelację w sprawie konieczności budowy ekranów akustycznych na wysokości ul. Skrzydlatej do ministra infrastruktury skierowała w ostatnich tygodniach posłanka Lewicy Monika Falej.

„Mieszkańcy przylegających ulic wraz władzami Elbląga, jeszcze w okresie przed zakończeniem modernizacji S7, podejmowali starania aktywizujące Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie do przeciwdziałania nadmiernemu już w tamtym okresie hałasowi drogowemu. M. in. do zaistnienia na wysokości ulic Malborskiej, Skrzydlatej, Olkuskiej ekranów akustycznych. Władze samorządowe deklarowały współdziałanie w tej sprawie (partycypacja w kosztach). Ekranów -jak dotąd nie ma” - czytamy w interpelacji poselskiej. - Niestety, także mimo wezwań ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie dokonał pomiaru hałasu w punkcie reprezentatywnym dla rejonu ulic: Malborskiej, Skrzydlatej, Olkuskiej. Jest to teren zabudowy jednorodzinnej, w odniesieniu, do którego normy hałasu są bardziej rygorystyczne. Okresowy pomiar hałasu natomiast przypadał na rok 2020. Zapoznałam się z pismem Oddziału Olsztyn GDDKiA do Prezydenta Elbląga z dnia 10 listopada 2020 roku. Są tam elementy, może poprawne proceduralnie, ale jednocześnie rozbrajające. O poziomie natężenia ruchu w wymienionym rejonie wnioskuje się na podstawie pomiarów punktu z Gminy Pasłęk i Gminy Gronowo Elbląskie! Mieszkańcy ul. Skrzydlatej z pewnością mają satysfakcję, że w Gminie Pasłęk hałasu nie ma” - pisze posłanka, pytając ministra o to, co w tej sprawie zrobi oraz kiedy i gdzie mieszkańcy mogą spodziewać się przeprowadzenia pomiarów natężenia hałasu.

Odpowiedzi ministra na interpelację jeszcze nie ma, ale okazuje się, że postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, która ma prawną możliwość zlecenia GDDKiA tzw. przeglądu ekologicznego dotyczące oddziaływania akustycznego drogi na środowisko.

- Przegląd obejmie odcinek drogi S7 od węzła Elbląg Wschód do węzła Elbląg Południe na terenie Elbląga w rejonie ulic: Malborskiej, Skrzydlatej, Olkuskiej oraz rejonie ulic: Dębowej, Akacjowej. Termin i sposób wykonania oraz zakresu przeglądu ekologicznego zostanie określony przez marszałka województwa. W oparciu o wyniki przeglądu ekologicznego marszałek może nałożyć na nas obowiązek ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko. Obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego oraz realizacja ewentualnych zabezpieczeń zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, następuje w oparciu o decyzję administracyjną. Decyzja ta jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez GDDKiA działań w celu ochrony terenu przed hałasem - informuje w odpowiedzi na nasze pytania Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA. Dodaje, że dotychczas takie pomiary nie były przeprowadzone, bo... „zabezpieczenia akustyczne terenów przy drodze wykonujemy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa. Taka decyzja nie została wydana, więc nie mieliśmy dotąd podstaw do wykonania ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń przed hałasem” - czytamy w odpowiedzi rzecznika.

Wysłaliśmy pytania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeglądu ekologicznego obwodnicy Elbląga i postępowania administracyjnego w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.