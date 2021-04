Mieszkańcy Nowakowa protestują: nie chcemy ciężarówek pod naszymi oknami

Część mieszkańców Nowakowa (gmina Elbląg) protestuje przeciwko budowie w ich miejscowości nowego mostu wraz z układem drogowym. Inwestycja ta jest związana z realizacją przekopu przez Mierzeję Wiślaną. - Nie jesteśmy przeciwko samej inwestycji, jedynie jej lokalizacji, która sprawi, że pod naszymi oknami będą jeździły ciężarówki. Wpłynie to znacząco na jakość naszego życia - mówi jeden z mieszkańców wsi.

Nowy most obrotowy ma powstać w Nowakowie w odległości ok. 650 metrów w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Most ma mieć 104 m długości, dwa przęsła o rozpiętości 51,5 m, szerokość 17 metrów oraz wysokość konstrukcyjną od 1,9 do 4 m. Powstaną też drogi dojazdowe do mostu wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz dojazd do poszczególnych nieruchomości. Ich łączna długość to ok. 1,5 km. Lokalizacja tej inwestycji budzi niepokój części mieszkańców Nowakowa. Pod protestem skierowanym do Urzędu Morskiego w Gdyni (który realizuje inwestycję) podpisało się 25 mieszkańców tej wsi.

- Bynajmniej nie jesteśmy przeciwni tej inwestycji, to nie chodzi o to. Chodzi nam o lokalizację, w której ma powstać nowy most oraz drogi dojazdowe do niego. Urząd Morski w Gdyni, tak to zaplanował, że droga będzie przebiegała tuż pod naszymi oknami. Nowakowo to bardzo spokojna wieś, nie ma tu praktycznie większego ruchu samochodowego. Obecnie, most pontonowy w Nowakowie ma ograniczenie nośności 15 ton, nowy ma mieć 40 ton. Więc będzie bardzo duże natężenie ruchu ciężarówek. Do tego chcą nas wywłaszczyć z części gruntów – mówi pan Janusz, jeden z mieszkańców, który podpisał się pod protestem.

Mieszkańcy Nowakowa jako alternatywną lokalizację nowego mostu wskazują miejsce w okolicy oczyszczalni, jak mówią nowa droga biegła by wówczas polami, a nie pod ich domami.

W sprawie protestu mieszkańców Nowakowa interpelację w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii złożyła również posłanka Lewicy Monika Falej.

- Zwracam się w sprawie protestu mieszkańców Nowakowa, stanowczo występujących przeciwko sposobowi prowadzenia przedsięwzięcia w zakresie budowy nowego mostu w Nowakowie wspólnie z układem drogowym. W inwestycji mieszczą się również prace rozbiórkowe, związane z likwidacją istniejącego mostu w Nowakowie. Mieszkańcy bardzo licznie podpisali się pod wspomnianym pismem protestacyjnym – czytamy w interpelacji posłanki Moniki Falej.

Jak podkreśla posłanka Falej, inwestycja nie była w żaden sposób konsultowana z osobami zamieszkałymi na terenie lub w otoczeniu planowanej budowy układu drogowego.

- Sam proces budowy będzie również wiązał się z nadmiernymi uciążliwościami wpływającymi na warunki życia mieszkańców, np. emisja hałasu. W przypadku realizacji inwestycji zgodnie z aktualnym projektem nastąpi znaczny wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego, co znacząco wpłynie na warunki i jakość życia okolicznych mieszkańców, ze względu na bezpośredniość położenia drogi od budynków mieszkalnych – czytamy również w jej interpelacji.

Monika Falej zaznacza, że istotnym problemem jest również znaczna utrata wartości nieruchomości, które znajdują się w pobliżu planowanej do przebudowy drogi.

- Część mieszkańców zostanie dotknięta problemem wywłaszczenia z terenów objętych inwestycją. Mieszkańcy Nowakowa apelują o zmianę projektu i przeprowadzenie planowanej drogi w wariancie alternatywnym, który od wielu lat był uwzględniany w planach gminy, a który nie został wzięty pod uwagę w pracach nad procedowanym przedsięwzięciem – zaznacza posłanka.

W tej sprawie pytania przesłaliśmy do Urzędu Morskiego w Gdyni. Czekamy na odpowiedź.