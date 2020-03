Mieszkańcy pomagają szpitalom

Trwa facebookowa akcja wspierająca szpitale w pozyskaniu środków do dezynfekcji i materiałów jednorazowych. - Będziemy wdzięczni za pomoc wszystkim, którzy zechcą podzielić się tym, co mają – podkreśla Anna Kowalska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Do organizatorów akcji zgłaszają się chętni, którzy są w stanie zaoferować pomoc np. w szyciu masek lub udostępnieniu środków do dezynfekcji lub różnego rodzaju materiałów jednorazowych. W ten sposób placówki ochrony zdrowia mogą zdobyć dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wzmożonych potrzeb, jakie może przynieść ze sobą stan zagrożenia epidemicznego. Informacje o akcji dostępne są w ramach wydarzenia na Facebooku i na ogólnopolskiej grupie, zrzeszającej wszystkich zainteresowanych inicjatywą.

W Elblągu akcję na rzecz WSZ koordynuje Weronika Chomacka, studentka elbląskiej PWSZ i radna gminy Elbląg. - Pomoc służbom medycznym jest ogólnopolską akcją. Myślę, że w inicjatywie najważniejsze jest to, że wraz z innymi mogę podziękować oraz wesprzeć wszystkich tych, którzy w tym momencie są na pierwszej linii frontu w walce z koronowirusem. To oni dbają o nasze zdrowie w czasie, gdy wielu ludzi może pozostać w domu. Okazane dobro zawsze do nas wraca, a razem możemy zdziałać bardzo wiele.

Co zrobić, aby włączyć się w inicjatywę? - Na początek wystarczy niewiele, potrzeba przede wszystkim chęci pomocy – przekonuje Weronika Chomacka. - Jeśli chcesz podzielić się swoimi zapasami lub masz sklep, hurtownię i możesz podzielić się asortymentem, albo możesz zakupić i dać od siebie np. preparat do dezynfekcji, zapraszam do wzięcia udziału – zachęca koordynatorka elbląskiej inicjatywy.

- W tych trudnych dla wszystkich chwilach warto się jednoczyć. Szpitalowi przydadzą się: maseczki, rękawiczki, żele, preparaty do dezynfekcji, gogle i przyłbice – wymienia koordynatorka. - Jeśli masz takie produkty w obojętnie jakiej ilości, skontaktuj się ze mną na Facebooku - zachęca.

Potrzebny gest

Weronika Chomacka wierzy, że akcja spotka się z dużym odzewem. - Myślę, że warto liczyć na naszą elbląską społeczność. Przecież chodzi także o nasze dobro. Nigdy nie wiemy, czy to nie my lub nasi najbliżsi nie będą potrzebowali pomocy, bo trudno przewidzieć, jak potoczy się sytuacja. Śledzę pracę innych miast i akcja ma dość duży odzew. Jestem przekonana, że my także się zmobilizujemy. Warto zaznaczyć, że przy tej inicjatywie wszystko będzie monitorowane za pomocą protokołów przekazania produktów. Nic nie dzieje się tajnie czy nieoficjalnie, wymagają tego zasady bezpieczeństwa – mówi.

Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Anna Kowalska przyznaje, że pomoc w ramach akcji w mediach społecznościowych to bardzo potrzebny gest. - Na ten moment ważne jest, żeby w związku z tą dobrą inicjatywą zadbać o kwestie techniczne, organizacyjne – podkreśla.

Wdzięczni za każdą pomoc

W związku z pandemią wzmożone potrzeby odnotują też z pewnością inne placówki ochrony zdrowia, w Elblągu i nie tylko.

- Przewidujemy taki scenariusz, zwłaszcza, że jesteśmy wytypowani jako szpital zakaźny – mówi Małgorzata Adamowicz, rzecznik Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. - Przydadzą się nam maski, kombinezony i inne środki, zarówno dla pracowników, jak i naszych pacjentów. Do tej pory musieliśmy liczyć na siebie i oczekiwać dofinansowania rządowego, cieszę się jednak, że dostaliśmy oferty pomocy, choćby żywnościowej, bo kilka firm i instytucji skierowało do nas pytania o ewentualne potrzeby – mówi rzecznik. Dodaje, że szpital będzie wdzięczny za każdą pomoc.

- Nie chcę ograniczać pomocy tylko do jednego elbląskiego szpitala, nie na tym polega ta ogólnopolska inicjatywa. Tu przecież chodzi o jednoczenie sił - mówi Weronika Chomacka. - Myślę, że skoro jesteśmy w tym razem, to warto będzie podjąć działania także dla innych placówek. Jednak by to zrobić, trzeba zarówno chętnych do organizacji, jak i udziału w takich inicjatywach. Również miejski szpital może znaleźć się w niedługim czasie w sytuacji, gdy będzie mu potrzebna nasze wsparcie – przyznaje. Warto dodać, że na pomoc elbląskiej ochronie zdrowia w związku z zagrożeniem epidemicznym zorganizowano też zbiórkę pieniężną na stronie zrzutka.pl Do tej pory zebrano na ten cel ponad 2 tys. zł.