Mieszkańcy pytają: co z tą windą?

- Wizytówka miasta, nowoczesny blok w centrum miasta. Wydawałoby się, że tak nowy budynek nie powinien mieć żadnych barier architektonicznych a jednak ma – pisze w liście do redakcji nasza Czytelniczka. Dokładnie chodzi o blok usytuowany przy Apolitycznym Rogu 2 Maja i windę, a raczej jej cykliczną awaryjność. O wyjaśnienia poprosiliśmy administratora budynku.

- Winda nowej generacji firmy Tchyssenkrupp w naszej klatce nie działa około 4 razy w roku przez okres od dówch do czterech tygodni. Poza tymi okresami oczywiście są dni, kiedy winda staje na jeden lub trzy dni. Kolejny raz w okresie przedświątecznym nie mieliśmy windy. Zacinała się, nie ruszała z miejsca lub zamykała lokatorów na czas przybycia pana konserwatora. Czasami takich zgłoszeń interwencji dziennie było pięć – wyjaśnia w liście do naszej redakcji Czytelniczka.

W bloku, który opisuje, mieszkała również osoba niepełnosprawna, co jak podkreśla kobieta znacznie utrudniało jej codzienne funkcjonowanie.

- Mieliśmy sąsiada na wózku inwalidzkim, czynnego zawodowo. Mężczyzna stawał się więźniem we własnym domu. Musiał być zależny od osób trzecich - sprzedał mieszkanie i wyprowadził się. Na ostatnim piętrze mieszka samotna pani, która porusza się przy pomocy chodzika. Nie może wyjść z mieszkania. Oprócz tych osób są matki z małymi dziećmi w wózkach – podkreśla kobieta.

Jak mówi, próbowała interweniować w administracji, ale bezskutecznie.

- Usłyszałam, że do tego rodzaju wind nie produkują już części, albo tak to długo trwa ponieważ część sprowadzana jest z Francji. Nadmienię, że windy tej firmy są zamontowane w szpitalu wojewódzkim, tam nie można doprowadzić do sytuacji, że winda nie jeździ tygodniami. Wszyscy mieszkańcy są już zmęczeni tłumaczeniem administracji. Prosiłam panią w administracji, aby w takiej sytuacji rozważyli wymianę windy z uwagi na niebezpieczeństwo jakie sprawia. Moje dziecko ostatnio zatrzasnęło się w windzie, winda potrafiła „ spadać”, przyśpieszać, zatrzymywać się na poziomie pierwszym. Odpowiedź była: mamy pandemię i żadne zebranie nie może się odbyć – zaznacza kobieta.

Jak poinformował nas zarządca nieruchomości, EL s.c. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych, winda jest już sprawna, od 30 marca, a pierwsza jej awaria została zgłoszona 18 marca.

- Jako zarządca budynku podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania, aby winda była uruchomiona jak najszybciej. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu konserwatora windy z Elbląga naprawa została wykonana w tak krótkim czasie. Przedstawiciele firmy ThyssenKrupp (producenta windy) informowali nas, że nie mogą określić terminu naprawy i prawdopodobnie przed świętami naprawa nie będzie wykonana – informuje Czesława Piotrowska, zarządca.

Podkreśla też, że zgadza się z mieszkańcami, iż winda ulega zbyt często awariom.

- W zarządzanych przez nas budynkach mamy dużo wind i właśnie windy ThyssenKrupp są najbardziej awaryjne, koszty napraw bardzo wysokie i długie terminy napraw. System konserwacji wind jest tylko na ściśle określonych przez ThyssenKrupp warunkach. Mieszkańcy budynku byli o tym wielokrotnie informowani na rocznych zebraniach wspólnoty. Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana wind. Niemniej jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i wymaga podjęcia uchwał przez wspólnotę. Jeżeli tylko będzie możliwe zorganizowanie zebrania wspólnoty, to zorganizujemy je w celu podjęcia decyzji w kwestii wind w budynku. Poprzednia awaria miała miejsce w czerwcu 2020 roku – informuje zarządca.