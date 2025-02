Mieszkania komunalne na wagę złota

403 rodziny czekają w Elblągu na przydział mieszkania komunalnego, w 2025 roku na listach przydziałowych znalazło się 107 rodzin. Najstarszy wniosek o przydział pochodzi... z 2015 roku.

W Elblągu, jak wynika z raportu o stanie miasta (ostatnie dane za 2023 r.), jest 4799 mieszkań komunalnych, większość znajduje się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Budynków mieszkalnych ze 100-procentową własnością samorządu jest 182, z czego 38 jest przeznaczonych do rozbiórki do 2028 roku.

Na przydział mieszkania komunalnego w Elblągu czekają 403 rodziny. W 2025 roku społeczna komisja mieszkaniowa dokonała przydziału takiego lokalu 107 rodzinom. Większość (83) to lokale, którzy najemcy muszą najpierw wyremontować.

- Rodzinom będą proponowane mieszkania sukcesywnie w miarę odzysku lokali. Każda osoba ma prawo do trzech ofert, które będą proponowane w ciągu roku. Odmowa przyjęcia trzeciej oferty skutkuje skreśleniem z listy przydziału mieszkań – informuje w odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Jak informują urzędnicy, Społeczna Komisja Mieszkaniowa na ostatnim posiedzeniu rozpatrzyła łącznie 258 wniosków, w tym 68 pozytywnie i 190 negatywnie.

- Komisja spośród wszystkich wniosków spełniających kryteria dokonuje wyboru wniosków rodzin, które są w najtrudniejszej sytuacji socjalno- bytowej, nie stać ich na pozyskanie mieszkania na rynku mieszkaniowym oraz potrzebują pilnej pomocy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych – tłumaczą urzędnicy.

Co w przypadku kiedy pozytywnie rozpatrzono wniosek o przydział mieszkania do remontu, a tej osoby nie stać na remont mieszkania? - Taka rodzina zostaje ujęta w rejestrze osób oczekujących na przydział lokalu bez remontu. Wniosek musi być zaktualizowany i pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w IV kwartale danego roku – wyjaśnia biuro prasowe prezydenta.

Jak twierdzą urzędnicy średni czas na oczekiwania na lokal komunalny z miejskiego zasobu wynosi od 1 roku do 3 lat. Ale najstarszy pochodzi z... 2015 roku. - Jest to osoba, która nie będzie w stanie utrzymać lokalu z powodu braku środków finansowych oraz trudności z usamodzielnieniem się – wyjaśniają urzędnicy.

Czytelnicy portElu zwracają uwagę, że mimo długich kolejek po przydział lokalu komunalnego, w Elblągu jest wiele pustostanów. Ile dokładnie? Na tę odpowiedź wciąż z urzędu czekamy.

– Ta liczba ciągle się zmienia, w związku z kolejnymi przydziałami. Jest duża rotacja – tłumaczy Joanna Urbaniak, kierownik biura prasowego prezydenta Elbląga. - Są to lokale o złym stanie technicznym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz lokale uwolnione i proponowane rodzinom z listy przydziału mieszkań do remontu we własnym zakresie. Na część tych mieszkań są już zawarte umowy remontowe, a przyszli najemcy wykonują remont przed zamieszkaniem. 91 pustostanów znajduje się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki – informuje ratusz.

Warto dodać, że na koniec 2024 roku lokatorzy, którzy obecnie wynajmują lokale komunalne od miasta mają łączne zadłużenie na kwotę 67 mln złotych (nie licząc odsetek), a ogólne zadłużenie lokali mieszkalnych (licząc z odsetkami) wynosi już ponad 103 mln złotych!

W 2023 roku (dane z ostatniego raportu o stanie miasta) elbląski samorząd posiadał zarejestrowanych 1895 wyroków eksmisyjnych, w tym 1425 z prawem do otrzymania lokalu socjalnego.

- W zdecydowanej większości wyroki nie są realizowane, ponieważ dłużnicy spłacają zaległości podpisując ugody z ZBK. W wielu przypadkach wstrzymano wszczęte postępowanie eksmisyjne, gdyż dłużnicy spłacili zaległości. W 2023 roku zrealizowano 22 wyroki eksmisyjne wskazując rodzinom lokale socjalne – czytamy w raporcie o stanie miasta za 2023 r.