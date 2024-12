Mikołajki z Mentzenem

- Oczywiście, że tak – odpowiada jeden z przedstawicieli Nowej Nadziei na pytanie, czy Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta wybiera się do Elbląga w ramach kampanii. W całej Polsce, również w Elblągu, działacze partii rozdają dziś (6 grudnia) rózgi parlamentarzystom z koalicji rządzącej.

Jak podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Dawid Chorąży, prezes Nowej Nadziei w okręgu 34, Sławomir Mentzen ma się tu pojawić.

- O szczegółach będziemy informować, ponieważ jest to dość dynamiczna trasa, już w tym momencie nasz kandydat odbył ponad 65 spotkań w całej Polsce, odwiedza powiaty, większe i mniejsze miejscowości – mówił działacz.

Gdyby doszło do drugiej tury wyborów i był w niej Sławomir Mentzen, z kim zdaniem działaczy zmierzyłby się ich kandydat?

- Wydaje nam się, że zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim. Myślę, że elektorat zgromadzony wokół PiS-u może się przekierować na Sławomira Mentzena, logicznie rzecz biorą ma on największe szanse do wygrania drugiej tury. Już tłumaczę, dlaczego. Nasz elektorat, czyli Konfederacji, Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego, Korony Grzegorza Brauna może się zdemobilizować, jeśli nasz kandydat nie wejdzie do drugiej tury. Natomiast jeżeli wejdzie, to na pewno nasz elektorat pójdzie zagłosować na swojego kandydata, natomiast elektorat PiS-u jak i innych partii może również być zmobilizowany, bo będą koniecznie chcieli nie dopuścić Rafała Trzaskowskiego (do prezydentury – red.) i domknąć układu - stwierdził.

Rózga pod biurem parlamentarzystów KO. Fot. Mikołaj Sobczak

Czy Konfederacja udzieli swojego poparcia innemu kandydatowi, jeśli Sławomir Mentzen odpadnie w pierwszej turze?

- Za wcześnie, żeby o tym mówić – stwierdza Dawid Chorąży. - Robimy wszystko, żeby nasz kandydat znalazł się w drugiej turze – dodaje.

Na czym polega akcja "Rózga od Mentzena"? Przedstawiciele Konfederacji przedstawili dziś w Elblągu zarzuty wobec obecnie rządzących, poszli też pod biura parlamentarzystów KO, zostawili tam właśnie rózgę.

- W ramach akcji "Rózga od Mentzena" postanowiliśmy również ogólnopolsko wręczyć rózgę od Sławomira Mentzena, naszego kandydata na prezydenta, dla koalicji rządzącej. W całej Polsce dzisiaj pod biurami poselskimi Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL-u, tak zwanej Trzeciej Drogi czy też "trzeciej nogi" wręczamy takie symboliczne rózgi. Powód wręczenia to deficyt budżetowy, który jest rekordowy, drugi powód to upolitycznienie spółek Skarbu Państwa, powodów jest cała masa. Chcielibyśmy tym drobnym gestem wyrazić niezadowolenie – podkreślił Dawid Chorąży. Mówił też o "wprowadzaniu lewicowej ideologii do szkół" czy o sytuacji na wschodniej granicy.

- Tłuste koty PiS zastąpiły tłuste koty z koalicji rządzącej – mówił Marek Żywuszko, przewodniczący elbląskich struktur Nowej Nadziei. Jego zdaniem tylko nacisk opinii publicznej spowodował, że projekty takie jak np. CPK zostały przywrócone.