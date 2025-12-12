Gmina Milejewo zaprasza w najbliższą niedzielę na „Milejewskie spotkanie wigilijne”, które odbędzie się po raz drugi w Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym im. Krzysztofa Szumały w Milejewie. Swoje stoiska zaprezentują sołectwa, stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń działające na terenie Gminy.

W trakcie spotkania nie zabraknie wspólnego kolędowania oraz degustacji potraw wigilijnych przygotowanych dla odwiedzających. Spotkanie wigilijne będzie miało bogata oprawę artystyczną wykonaną przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie oraz miejscowy zespół „Wysoczanki”.

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano atrakcje, miedzy innymi: zabawy z animatorami oraz konkursy.