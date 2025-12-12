UWAGA!

----

Milejewskie spotkanie wigilijne

 Elbląg, Milejewskie spotkanie wigilijne

Gmina Milejewo zaprasza w najbliższą niedzielę na „Milejewskie spotkanie wigilijne”, które odbędzie się po raz drugi w Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym im. Krzysztofa Szumały w Milejewie. Swoje stoiska zaprezentują sołectwa, stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń działające na terenie Gminy.

W trakcie spotkania nie zabraknie wspólnego kolędowania oraz degustacji potraw wigilijnych przygotowanych dla odwiedzających. Spotkanie wigilijne będzie miało bogata oprawę artystyczną wykonaną przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie oraz miejscowy zespół „Wysoczanki”.

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano atrakcje, miedzy innymi: zabawy z animatorami oraz konkursy.

Elżbieta Lisowska, sekretarz gminy

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 