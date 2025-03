Mimo remontu ulicy do lecznicy weterynaryjnej dojedziesz

Zakaz ruchu nie dotyczy też wjazdu do przychodni weterynaryjnej (fot. nadesłana)

Kierowcy muszą korzystać z objazdu, by dojechać do Gronowa Górnego od strony al. Grunwaldzkiej. Rozpoczęła się bowiem przebudowa odcinka od ul. Okólnik do granic miasta. Zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji, w tym do lecznicy weterynaryjnej.

Odcinek al. Grunwaldzkiej między ul. Okólnik a granicami miasta został zamknięty. Wykonawca umożliwił dojazd do okolicznych posesji. Objazdy, jak informuje Urząd Miejski w Elblągu, zapewnione są przez ul. Pasłęcką i łącznik między al. Grunwaldzką a ul. Pasłęcką. - W związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg Grunwaldzkiej i Okólnik informujemy, że znak zakazu ruchu nie dotyczy Przychodni Weterynaryjnej Grunwaldzka. Dojazd do Przychodni Weterynaryjnej pozostaje bez zmian – informuje lekarz weterynarii Magdalena Luks. Objazdy mogą potrwać nawet do września, bo tyle czasu na modernizację tego odcinka będzie miał wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni bitumicznej i chodnika, przebudowę skrzyżowań z ulicami Okólnik, Pasłęcką, Augustowską, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej i dwóch peronów dla pieszych, oświetlenie uliczne LED z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych do istniejących rowów oraz wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej i do istniejących cieków. Inwestycja ma kosztować blisko 3 mln zł, z czego niemal 2 mln zł miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

red.