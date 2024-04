Minister obejrzał stadion

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras przyjechał dziś (18 kwietnia) do Elbląga. Jednym z celów wizyty było poparcie Michała Missana przed drugą turą wyborów na prezydenta Elbląga, które odbędą się 21 kwietnia. Zobacz zdjęcia.

Briefing prasowy odbył się przy stadionie piłkarskim przy ul. Krakusa. Przypomnijmy, że przekształcenie tego stadionu w obiekt lekkoatletyczno-piłkarski jest jedną z obietnic wyborczych Michała Missana.

- W swoim programie stawiam przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, kluby młodzieżowe. Ale nie da się trenować w Elblągu, jeżeli nie będzie obiektów - mówił Michał Missan. - Będę chciał ten stadion przywrócić do użytkowania jako wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczno-piłkarski.

- Staramy się jak najwięcej kompetencji delegować do samorządów. Już podpisałem stosowne rozporządzenie, od przyszłego roku przekazujemy do samorządów województw 200 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, który wspiera modernizację właśnie takich obiektów jak ten - mówił Sławomir Nitras, minister sportu, w swojej wypowiedzi, w której przedstawił główne założenia dofinansowywania inwestycji sportowych rządu Donalda Tuska.

Korzystając z okazji zapytaliśmy ministra o losy wniosku Elblaga na częściową modernizację stadionu przy ul. Agrykola. Przypomnijmy, że wniosek leży od kilku miesięcy w ministerstwie. - Znam ten wniosek. Jeszcze jest procedowany przez urzędników. Jak tylko ten projekt zostanie oceniony merytorycznie, będę mógł się do tego odnieść - odpowiedział Sławomir Nitras.

Przypomnijmy też, że w opublikowanym dziś wywiadzie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg, jeden z naszych rozmówców zaapelował do ministra o nieprzyznawanie dofinansowania.

- Chciałbym zaapelować do ministra Sławomira Nitrasa, żeby nam tego dofinansowania nie przyznawał. Zdajemy sobie sprawę z tego, że środki z ministerstwa będą „gwoździem do trumny“ całkowitej przebudowy stadionu. Miasto ma zapisane w budżecie środki na murawę i to nam na razie wystarczy. Jeżeli ministerialne dofinansowanie zostanie przeznaczone na stadion przy A8, to te pieniądze zostaną zmarnowane. Nie pomogą rozwinąć tego stadionu. A środki na murawę są w budżecie zabezpieczone. Dofinansowanie z ministerstwa powinno być przeznaczone na przebudowę stadionu przy ul. Krakusa w obiekt lekkoatletyczny. Nie pudrujmy trupa i nie marnujmy pieniędzy podatników. Jeżeli wykorzystamy dofinansowanie ministerialne, to nigdy nie doczekamy się nowego stadionu (chodzi o nowy stadion przy A8 - red.) - mówił Łukasz Murawski ze Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg w rozmowie z naszą redakcją.