Modernizują koszary przy ul. Łęczyckiej

Trwają prace remontowe w 16. Pułku Logistycznym przy ul. Łęczyckiej. Największą inwestycją jest budowa hali remontowej, która ma być gotowa w 2022 roku.

– Po przeprowadzce z ul. Królewieckiej na ul. Łęczycką i sformowaniu pułku logistycznego – pierwszej tego typu jednostki w historii Wojska Polskiego - staramy się modernizować kompleks koszarowy. A potrzeby są duże, bo to obiekty, które służą wojsku od dziesięcioleci. Wymagają więc remontów, a co za tym idzie znacznych nakładów finansowych. Mamy to szczęście, że nasze wizje i potrzeby spotykają się ze zrozumieniem Komendanta 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i podległych mu żołnierzy oraz pracowników RON – mówi płk Piotr Pankowski,dowódca 16 Pułku Logistycznego.

Decyzje wypracowane w październiku ub. r. między 16plog a 21 WOG weszły w fazę realizacji. Mimo trudnych czasów pandemii wspólnie zaplanowane inwestycje przebiegają bez zakłóceń.

– Remontowane są dachy budynków koszarowych, budynki garażowe, warsztatowe, magazyny broni, rozpoczęły się również prace związane z remontem hali sportowej – wymienia dowódca 16plog. Do użytku oddano już nową dyżurkę.

Największą inwestycją, jaka realizowana jest w kompleksie wojskowym przy ul. Łęczyckiej, jest budowa najnowocześniejszej w polskich siłach zbrojnych hali remontowej. Będzie tutaj remontowany sprzęt 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w tym ten certyfikowany przez NATO. Postępy w pracach budowlanych są widoczne, a hala ma być gotowa do użytku w 2022 r. – Będziemy mogli jeszcze lepiej służyć i wypełniać powierzone zadania – podsumowuje płk Piotr Pankowski.