Most Dolny zamknięty także dla pieszych

Od środy, 4 marca - od godzin porannych - zamknięty zostanie dla ruchu pieszych remontowany obecnie Most Dolny.

Wraz z rozpoczęciem prac na moście zamknięty został on w pierwszej kolejności dla ruchu samochodowego. W chwili obecnej, z uwagi na postęp prac i związane z tym bezpieczeństwo mieszkańców, most wymaga całkowitego zamknięcia. Ruch pieszych będzie się odbywał tylko Mostem Górnym. Roboty na Moście Dolnym mają potrwać do 20 kwietnia 2020 r.