\"Możemy być dumni z Zamechu\"

W środę, 24 czerwca, na rondzie u zbiegu ulic Browarnej, Robotniczej i Teatralnej uroczyście odsłonięto logo Zamechu. W podstawie dekoracji, która została wykonana ze stali nierdzewnej, umieszczono kapsułę czasu, a w niej między innymi list opisujący, jak doszło do nadania rondu nazwy Zamech. Był to finał akcji, którą poparło ponad 4,5 tysiąca elblążan. Zobacz zdjęcia.

Uroczystego odsłonięcia dekoracji na rondzie: przecięcia szarfy oraz umieszczenia w jej podstawie kapsuły czasu dokonali dwaj przedstawiciele Biura Konstrukcyjnego GE Power: Jan Giedroyć, który ma aktualnie najdłuższy staż pracy w spółce oraz Kamil Ostrowski, reprezentant młodego pokolenia konstruktorów. Dekoracja został wykonana w całości ze stali nierdzewnej, jej waga to ponad 700 kg. Wykonawcą jest firma MetalExpert. Wszystkie prace związane z fundamentowaniem i posadowieniem dekoracji przeprowadziło Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Projekt dekoracji, jego dokumentacja wykonawcza, projekt budowlany posadowienia konstrukcji i jej kotwienia wykonali obecni i emerytowani pracownicy Biura Konstrukcyjnego GE Power.

- Zamech to kawał historii naszego miasta, był to niewątpliwie największy zakład i myślę, że chyba nie ma w Elblągu rodziny, która nie miała wśród swoich członków i najbliższych zamechowca. Dziękuję panu Danielowi Lewandowskiemu, inicjatorowi tego przedsięwzięcia. To był pomysł w dziesiątkę - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Kapsuła czasu (stalowy, hermetyczny cylinder) została umieszczona w podstawie dekoracji. Znalazł się w niej list opisujący, jak doszło do nadania rondu nazwy Zamech wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z kwietnia 2019 roku o jej nadaniu. List ten wymienia wszystkie osoby, które uczestniczyły w tej inicjatywie. Został podpisany przez prezydenta Elbląga, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, prezesów i wiceprezesów GE Power i MetalExpert. Do kapsuły trafiły także zminiaturyzowane karty z podpisami poparcia dla inicjatywy Rondo Zamech, które zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Elblągu w marcu 2019 roku wraz z petycją o nadanie nazwy, historia Zamechu z lat 1948-1990 oraz nośnik pamięci USB ze skanami wszystkich tych dokumentów.

Jak podkreśla Jan Giedroyć, który obecnie ma najdłuższy staż pracy w spółce, Elbląg powinien być z Zamechu dumny.

- Pracuję dokładnie od 15 lipca 1969 roku, czyli 51 lat. Z tego 20 lat w Zamechu, reszta w firmach kapitalistycznych. Na dzisiejszą uroczystość przypiąłem mój stary znaczek Zamechu i krawat z jego logo. Po pierwsze była to moja pierwsza praca, po drugie była to naprawdę dobra firma, światowa. Po dwóch latach pracy miałem szansę wyjechać do Niemiec, a w Indiach byłem najmłodszym specjalistą na budowie naszych turbin. Budowaliśmy elektrownie „pod klucz” w Indiach, Turcji, Finlandii, na Bałkanach. Niektóre rynki mieliśmy całkowicie opanowane, a małe turbiny do cukrowni, to była specjalność polska. Ostatnio byłem w Turcji i na turbinie, którą uruchamiałem w 1986 roku były jeszcze moje podpisy na plombach. Możemy być dumni z Zamechu - to był jeden z najlepszych zakładów w Polsce - mówi Jan Giedroyć.

Inicjatorem akcji nadania rondu nazwy Zamech jest Daniel Lewandowski, kierownik Biura Konstrukcyjnego GE Power.

- Zmobilizowałem pracowników z Biura Konstrukcyjnego i w ciągu miesiąca zebraliśmy 4,5 tysiąca głosów, przedłożyliśmy je wraz petycją do Rady Miejskiej w Elblągu, było to w marcu 2019 roku. Zamech to nieuchronnie odchodzący fragment historii i trzeba go upamiętnić - mówi Daniel Lewandowski.