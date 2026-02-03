Murawa będzie gorąca

Wygląda na to, że saga o podgrzewanej murawie na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8 zmierza do finału. Władze miasta poinformowały o uzyskaniu dotacji na inwestycję z budżetu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„W poniedziałek (13 lipca) prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował zarząd Olimpii o rozpoczęciu planowania montażu podgrzewanej murawy na stadionie przy A8. Ta decyzja otworzyła możliwość ubiegania się o licencję na grę na zapleczu ekstraklasy.” - pisaliśmy w tekście „Co z licencją dla żółto-biało-niebieskich”, który ukazał się na naszych łamach... 15 lipca 2020 r.

Olimpia grała wówczas w II lidze i miała szanse na udział w barażach o awans. Z barażów wyszło, to co zawsze (czyli nic). Przez kolejne lata kibice i sympatycy żółto-biało-niebieskich próbowali przekonać władze miasta o konieczności montażu podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola. Wariantem maksymalnym, którego do pewnego czasu domagali się kibice była budowa nowego stadionu. Ostatecznie stanęło na etapowym modernizowaniu tego, co jest. Spór o nowy stadion lub jego modernizację relacjonowaliśmy na naszych łamach. Doszło już nawet do tego, że „kibicowski” zarząd Olimpii zwrócił się w ubiegłym roku do prezydenta Michała Missana z prośbą o... przeznaczenie pieniędzy na podgrzewaną murawę na bieżącą działalność klubu. Taka decyzja była spowodowana katastrofalną sytuacją finansową żółto-biało-niebieskich. Wygląda na to, że sytuacja się unormowała i przy A8 można snuć plany na przyszłość.

W poniedziałek (2 lutego 2026 r.) ratusz poinformował o pozyskaniu dofinansowania na montaż podgrzewanej murawy z budżetu województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki, po 1,2 mln z każdej instytucji.

- W ramach projektu zaplanowano działania przygotowawcze, realizację systemu podgrzewania murawy, zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej – poinformowała Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prasowego prezydenta.

Całkowita wartość projektu wynosi 6,5 mln zł, dofinansowanie – 2,4 mln zł.

Co dalej?

W budżecie Elbląga na 2026 r. na modernizację stadionu zaplanowano 2,1 mln. zł. pochodzących z środków własnych. Wojewódzką i ministerialną dotację trzeba dopiero do budżetu wprowadzić, do czego najprawdopodobniej dojdzie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2027 r. przewidziano wydatkowanie na ten cel jeszcze 4,4 mln zł.