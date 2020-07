Co z licencją dla żółto-biało-niebieskich?

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował ZKS Olimpię Elbląg o rozpoczęciu procesu planowania montażu podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim. Ta decyzja otwiera żółto-biało-niebieskim możliwość ubiegania się o licencję na grę w I lidze.

Licencja na grę w pierwszej lidze jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby móc grać w barażach o zaplecze ekstraklasy. Obecnie Olimpia zajmuje czwarte miejsce w II lidze, które uprawnia ją do gry w barażach. Do końca sezonu pozostały trzy mecze: ze Stalą Rzeszów, z Legionovią Legionowo i z Garbarnią Kraków.

W poniedziałek (13 lipca) prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował zarząd Olimpii o rozpoczęciu planowania montażu podgrzewanej murawy na stadionie przy A8. Ta decyzja otworzyła możliwość ubiegania się o licencję na grę na zapleczu ekstraklasy.

Olimpia wystąpiła do Polskiego Związku Piłki Nożnej o taką możliwość. PZPN pozytywnie przychylił się do prośby żółto-biało-niebieskich i na dokumenty niezbędne do uzyskania licencji czeka do piątku. Czasu pozostało niewiele...

Ewentualne baraże odbędą się 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finał). W pierwszym półfinale trzecia drużyna po rundzie zasadniczej zmierzy się z szóstą, w drugim czwarta z piątą. Rozegrany będzie jeden mecz na stadionie zespołu wyżej sklasyfikowanego po rundzie zasadniczej. Zwycięzcy półfinałów zagrają jeden mecz finałowy, również na stadionie drużyny wyżej sklasyfikowanej po sezonie zasadniczym.

Na grę w II lidze Olimpia Elbląg licencję otrzymała.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg