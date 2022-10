Muzyczne otwarcie lodowiska

W piątkowy wieczór nad taflą Lodowiska im. Heleny Pilejczyk unosiły się smugi kolorowych świateł. W tle słychać było taneczną muzykę i głos DJ-a. To był znak, że w Elblągu rozpoczął się nowy sezon jazdy na łyżwach.

Fani ślizgawek mogą szykować się na kolejne spotkania na lodzie. Lodowisko Helena otworzyło się dla nich w piątek, 14 października. W związku z tym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował specjalną imprezę dla miłośników piruetów i slalomów. Każdy, kto wyczekiwał początku sezonu, mógł za darmo skorzystać z tej propozycji i przez 1,5 godziny cieszyć się przyjemnymi chwilami na łyżwach.

To wydarzenie to charakterystyczny element kalendarza imprez organizowanych przez MOSiR. Otwarcie elbląskiego Lodowiska to moment, który od lat kojarzy się z dobrą muzyką przy światłach, dodających niesamowitej atmosfery zabawie na tafli. Tak było i tym razem. Klimat i dyskotekowa aura wprawiła wszystkich uczestników w dobry nastrój.

Zapraszamy sympatyków łyżew na kolejne ślizgawki. Poczynając od soboty, 15 października, ogólnodostępne wejścia będą odbywały się w każdy wtorek, czwartek i piątek o 18:00 i 19:00, natomiast w soboty i niedziele o godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Każda sesja będzie trwała 50 minut. Na terenie lodowiska jest możliwość skorzystania z wypożyczalni łyżew prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł (10 zł za parę).

Ceny biletów na lodowisko wynoszą odpowiednio: normalny – 11 zł, ulgowy – 7,50 zł. Dla posiadaczy elbląskiej Karty Dużej Rodziny bilety na lodowisko można kupić w niższych cenach: normalny – 8,50 zł, a ulgowy – 5,50 zł.