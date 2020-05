Na hamaku w parku Modrzewie

Plac zabaw oraz siłownia w parku Modrzewie już niebawem wzbogacą się o nowe urządzenia, między innymi będziemy mogli korzystać z hamaków. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Do końca września 2020 roku rozbudowany zostanie plac zabaw oraz siłownia w parku Modrzewie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ogłosił właśnie przetarg na dostawę i montaż nowych urządzeń. Projekt jest realizowany z budżetu obywatelskiego, autorem wniosku był Robert Turlej, a w głosowaniu mieszkańców uzyskał on 529 głosów. Jego koszt to 200 tys. zł.

- Siłownia i plac zabaw cieszą się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców i to oni właśnie dopytywali o jego rozbudowę – mówi Robert Turlej. - Będziemy jedynym parkiem w Elblągu, w którym będzie można odpocząć na hamaku. Podobne można spotkać m.in. w Warszawie, pomyślałem, że warto ten pomysł skopiować w parku Modrzewie. Łącznie znajdą się tam trzy hamaki.

O jakie jeszcze elementy zostanie rozbudowany plac zabaw oraz siłownia?

- Fabryka piasku z dźwigiem, taśmociągiem, stanowiskiem z formami, wagą i przenośnikiem, zjazd linowy ze strefą bezpieczeństwa, zestawy fitness: rowerek, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, pajacyk, drabinka i podciąg do nóg - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

- Nie wiemy jeszcze czy i ewentualnie w jakiej formule będą mogły się odbywać letnie Sjesty w parku Modrzewie. Wszystko zależy od obostrzeń sanitarnych, jakie będziemy musieli spełnić – mówi Robert Turlej.

Przypomnijmy, że plac zabaw w parku Modrzewie otwarto we wrześniu 2014 roku, projekt zrealizowano z budżetu obywatelskiego.