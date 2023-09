Na Jelenią Dolinę pojedziesz bez dziur

Droga między Jelenią Doliną a Ogrodnikami od lat czeka na remont. – Tego nawet drogą nie można nazwać, w lesie są lepsze niż tu – pisze do nas jeden z Czytelników. Mamy dobrą wiadomość – w najbliższych dniach rozpocznie się jej modernizacja za ponad 1,7 mln złotych. Ma być gotowa do końca listopada. Zobacz, jak droga wygląda obecnie.

Zarząd Dróg Powiatowych rozstrzygnął już przetarg na modernizację 1,5-kilometrowego odcinka drogi między Ogrodnikami a Jelenią Doliną. To jedna z popularnych tras mieszkańców i turystów odwiedzających jezioro Martwe, czyli popularne „Smoki”. Inwestycję w kwocie prawie 1,4 mln złotych dofinansują Lasy Państwowe.

- Prawda jest taka, że gdyby nie dofinansowanie z Funduszu Leśnego, remont tej drogi byłby praktycznie niemożliwy – przyznaje Ryszard Zając, wicestarosta elbląski. – To niezwykle ważny odcinek nie tylko ze względów widokowych, ale także z tego powodu, że gmina Milejewo rozwija się w kierunku Elbląga i tu powstaje coraz więcej zabudowań.

- To kolejna inwestycja w powiecie elbląskim dofinansowana Funduszu Leśnego. Takie lokalizacje nie są wybierane przypadkowo,biegną przez kompleksy leśne. Na bazie tej drogi również będzie prowadzona gospodarka leśna - mówił Mariusz Potoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg. - Jesteśmy jednym przedsiębiorstw działających na terenie starostwa i chcemy mieć możliwość gospodarowania w sposób logistycznie ułatwiający nasze działania.

Przetarg na modernizację drogi wygrało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Strzelbud.

- Wchodzi na plac budowy 27 września, termin zakończenia realizacji to 30 listopada - mówi Józef Zamojcin, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. – Dzisiaj droga ma szerokość od 3,7 do 4m. Ujednolicimy jej szerokość do 4 m, wykonamy pobocza o szerokości 75 cm po obu stronach, wytniemy krzaki, odmulimy rowy, doprowadzimy zjazdy na poszczególne posesje do takiego stanu, by można było swobodnie zjeżdżać. Zrobimy też duży przepust, wyrównamy nawierzchnię i położymy nową warstwę.

O inwestycji poinformowano w towarzystwie kandydatów do Sejmu z listy PiS (fot. RG)

1,5-kilometrowy odcinek z Ogrodnik do Jeleniej Doliny to tylko fragment drogi powiatowej nr 1131N, która w sumie ma 10 km. – Zostanie do zrobienia droga przez las do Jagodnika jak również od Jagodnika do drogi wojewódzkiej nr 504. Tam jest dosyć dobra nawierzchnia, ale stosunkowo wąska. Przyszłość to poszerzenie tej drogi – dodał Józef Zamojcin.

Informację o dofinansowaniu inwestycji ogłoszono dzisiaj podczas konferencji prasowej przy parkingu w Jeleniej Dolinie. Idą wybory, więc nie powinno dziwić Czytelników, że wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele stron porozumienia, ale także politycy Zjednoczonej Prawicy– poseł PiS Leonard Krasulski, kandydat na senatora Łukasz Kochan i szef elbląskich struktur Suwerennej Polski Michał Gzowski, który wystąpił w roli rzecznika prasowego Lasów Państwowych.