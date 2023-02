Na komendę poczekamy

Elbląg będzie musiał jeszcze poczekać na budowę nowej Komendy Miejskiej Policji przy ul. Lotniczej. Jest projekt, pozwolenie na budowę, ale nie ma najważniejszego – pieniędzy. Komenda Główna Policji oszacowała koszt inwestycji na 120 mln złotych.

O budowie nowej siedziby elbląskich policjantów mówi się od co najmniej pięciu lat. Miasto w 2019 roku przekazało na ten cel za symboliczną złotówkę dwuhektarową działkę przy ul. Lotniczej. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, która jest inwestorem, ma gotowy projekt i pozwolenie na budowę, ale w tej sprawie praktycznie nic się nie dzieje. Kiedy inwestycja ruszy?

- Potrzeba uwzględnienia tego zadania w planie inwestycyjnym została zgłoszona do Komendy Głównej Policji. Dalsze działania w tej sprawie są uzależnione od decyzji, jaka zostanie podjęta przez KGP – odpowiedział na nasze pytania asp. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Komenda Główna Policji odpowiedziała na nasze pytania po tygodniu. Z odpowiedzi wynika, że Elbląg na rozpoczęcie prac jeszcze poczeka.

- W 2023 r. przeprowadzona została analiza możliwości uruchomienia zadania dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przy ul. Lotniczej. Szacunkowa wartość kosztorysowa wyżej wymienionego zamierzenia określona została na poziomie blisko 120 mln zł, co na chwilę obecną skutkuje koniecznością przeprowadzenia kolejnych działań zmierzających do zabezpieczenia takich funduszy w przyszłości – odpowiedział insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. - Na chwilę obecną środki finansowe będące w dyspozycji formacji w przeważającej większości skoncentrowane zostały na realizacji rozpoczętych w poprzednich latach przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Nie ma więc konkretnego terminu rozpoczęcia prac i nie zapowiada się, by to był 2023 rok. Przypomnijmy, że Rada Miejska w Elblągu w kwietniu ubiegłego roku wystosowała apel do komendanta wojewódzkiego policji i komendanta głównego policji o zabezpieczenie środków na realizację tej inwestycji.

Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia zabudowy wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., powierzchnia użytkowa – ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys metrów sześciennych.