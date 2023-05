Na Łotwę marsz

Na podbraniewskim poligonie miał miejsce końcowy epizod przygotowań żołnierzy, którzy na początku lipca wyjeżdżają na XIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Łotwie. Żołnierze z 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa już po raz siódmy stanowić będą trzon kontyngentu. Zobacz zdjęcia.

Ostatnim akordem przygotowań do wyjazdu na Łotwę były ćwiczenia na poligonie. To teren ponad 270 hektarów, będących w dyspozycji żołnierzy z Braniewa. Były to działania taktyczne kompanii czołgów oraz akcja likwidacji skażeń w wykonaniu plutonu chemicznego. Ćwiczono też transport lotniczy rannych z pola bitwy. Każdy z żołnierzy (wśród nich jest jedenaście kobiet) musiał zaliczyć też test – kurs przetrwania. Żołnierze byli wywożeni na odludzie, gdzie musieli przez tydzień sam sobie radzić. Wcześniej też każdy z kandydatów do wyjazdu musiał pozytywnie przejść test psychologiczny.

Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO tworzona jest przez Kanadę. Stacjonuje w podryskim miasteczku Adazi. Dowództwo nad całością również sprawują Kanadyjczycy. W skład kontyngentu wchodzą pododdziały z Albanii, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Włoch. Łącznie na Łotwie stacjonuje ponad tysiąc żołnierzy, pod flagą NATO. Polscy żołnierze na Łotwie to głównie czołgiści z maszynami PT-91 Twardy. To cała kompania z 14 czołgami oraz wozami dowodzenia. Ponadto wyjeżdża też oddział wsparcia logistycznego oraz lekarz, wraz z całym zapleczem medycznym.

Polską zmianą dowodzi major Damian Krysztofiak, który na Łotwę wyjeżdża już po raz trzeci. Pierwszym razem dowodził plutonem czterech czołgów, drugim razem była to już kompania, a teraz jest dowódcą całości polskiej zmiany. Powiedział on między innymi, że jego żołnierze podczas pobytu na Łotwie będą się cały czas szkolić, w warunkach poligonowych. Jednocześnie jednym z podstawowych elementów tych ćwiczeń jest zgrywanie się w działaniu żołnierzy z wielu krajów. Tak by obok siebie mógł walczyć polski „Twardy” czy kanadyjski „Abrams”.

Po raz trzeci wyjeżdża też na misję do Łotwy plutonowy Krystian Lewandowski. – Chętnie wyjeżdżam na misję, bo to pozwala mi poczuć smak prawdziwego, długotrwałego poligonu. To prawdziwa żołnierska przygoda, można zawrzeć wiele międzynarodowych znajomości – mówił.

Elblążanka, starsza szeregowa Weronika Piekutowska, wyjeżdża na Łotwę po raz pierwszy. Jak powiedziała, dla niej ważną sprawą będzie opanowanie tęsknoty za domem. - Jeszcze ważniejsze będzie doświadczenie, jakie jest efektem sześciomiesięcznych ćwiczeń – dodała.

Krzysztof Szczepanik