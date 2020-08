Na rower z portEl.pl: Nad Nogat

Dzisiaj kolejna propozycja rowerowej wycieczki. Tym razem wybierzemy się w okolice rzeki Nogat. Trasę pokona każdy, nawet początkujący rowerzysta. Zobacz zdjęcia.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Kazimierzowie na ścieżce rowerowej biegnącej przy starej trasie S7, jedziemy nią do pierwszego skrzyżowania i tu skręcamy do Bielnika Drugiego. Jedziemy aż do mostu drogowego w Kępkach. Jest to najniższy most na rzece Nogat. Szerokość przęsła żeglownego 35 m, wysokość przy średniej wodzie 3,7 m, wysokość przy wysokiej wodzie 3,3 m. Tuż przed mostem skręcamy na drogę z płyt betonowych biegnącą wzdłuż rzeki Nogat. Po lewej stronie miniemy pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim. Miejsce to jest zaniedbane, resztki nagrobków i stel kryją się w krzakach i pokrzywach.

Mimo to nie przeoczymy tego miejsca, nie tak dawno przy drodze ustawiono pomnik upamiętniający zmarłych z okolic, pochowanych na tym cmentarzu. Według książki "Elbląg i okolice" ks. Mieczysława Józefczyka, który powołuje się na słowa ks. Jana Wiśniewskiego, w Kępkach w XIV wieku zbudowano kościół, którego losy nie są znane. Kaznodzieja ewangelicki w Kępkach pojawił się na początku XVII wieku, ale drugi kościół, w 1663 roku nie stanął w Kępkach, lecz w Bielniku Drugim (dawny Ellerwaldd Trift V). Była to piękna, z dominującą wieżą konstrukcja, którą rozebrano do fundamentów w 1945 roku. Niestety, związany z kościołem cmentarz ewangelicki jest w opłakanym stanie, a tablicę, którą ufundowano dla upamiętnienia zmarłych z obecnego Adamowa, Kazimierzowa i Janowa oraz na pamiątkę cmentarza i kościoła, być może powinno się stawiać na samym końcu, po uporządkowaniu terenu. Z prawej strony Nogatu rozlega się widok na zabytkową: drewnianą i murowaną zabudowę Kępek.

Drogą wzdłuż Nogatu jedziemy aż do Jazowej. Na niektórych odcinkach możemy oglądać, jak rzeka meandruje pośród łąk i pól. W Jazowej wjedziemy ponownie na ścieżkę przy starej strasie S7, którą wrócimy do Elbląga. Warto jednak na chwilę zatrzymać się na moście drogowym w Jazowej, z którego roztacza się piękny widok na rzekę Nogat.

Trasa liczy około 25 km, teren płaski, asfalt, płyty betonowe, droga gruntowa. Sklepy spożywcze w Bielniku Drugim i Jazowej.