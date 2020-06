Na rower z portEl.pl : Weklice (odc. 5)

Dzisiaj kolejny odcinek naszego cyklu Na rower z portEl.pl. Jest on dedykowany przede wszystkim początkującym rowerzystom. Tym razem proponujemy wycieczkę do Weklic, na chwilę zatrzymamy się także w Przezmarku. Zobacz zdjęcia.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy na rondzie Kaliningrad, kierujemy się do Gronowa Górnego (ulicą Opalową), stąd skręcamy na Nowinę i Przezmark. Do pokonania będzie kilka przewyższeń, ale zmęczenie zrekompensują nam widoki: o tej porze roku na łąkach przed Przezmarkiem kwitną chabry. Niekiedy niebiesko jest aż po horyzont. W Przezmarku zatrzymać warto się przy kościele. Gotycki kościół z 1345 r. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się w centrum wsi. Jego obecny wygląd jest wynikiem odbudowy dokonanej po pożarze w 1573 r. To budowla gotycka na wysokiej podmurówce z polnego kamienia z interesującą attyką na południowej kruchcie i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na wieży wisi dzwon kościelny odlany w 1403 r. Przed kościołem, zaraz koło gotyckiego muru kamiennego okalającego obiekt, na terenie będącym dawnym średniowiecznym cmentarzem stoją dwie stele nagrobne z XIX w.

Szlak żółty (Pocztyliona), który tędy biegnie, poprowadzi nas do Weklic trochę inną trasą, ale dzisiaj robimy sobie skrót przez las: wybieramy drogę (gruntową), która biegnie za kościołem, równolegle to sklepu spożywczego, w lesie na rozwidleniu w prawo. Warto się na nią zdecydować szczególnie w upalne dni, jednak po opadach jest na niej grząsko (czasem nawet bardzo). Z lasu wyjedziemy w Myślęcinie i kierujemy się na Pasieki, stąd mamy już niecałe 2 kilometry do Weklic.

Weklice są znane głównie dzięki pracy archeologów. Na obszarze tej wsi odkryli oni cmentarzysko kultury wielbarskiej. Jest ono uznane za największe w Europie. Pierwsze groby datowane są na I wiek n.e., ostatnie z IV wieku. Odkryto tutaj pochówki przedstawicieli kultury wielbarskiej, kształtowali ją Goci i Gepidzi. W grobach znaleziono znaczną ilość złotej, srebrnej i bursztynowej biżuterii. W Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu znajduje się wystawa z tych znalezisk zatytułowana „Księżniczka Gocka z Weklic”.

Weklice posiadają jeszcze jedną turystyczną atrakcję. Jest nią mały wodospad. We wsi ustawiona jest tablica informacyjna: "Budowla hydrologiczna, betonowy stopień do redukcji spadku wody. Zapora przeciwrumowiskowa na rzece Kowalewce nazywanej także Wilkowską Strugą. Budowla zmodernizowana w 1995 roku." Jest to chyba jedna z najlepiej strzeżonych atrakcji turystycznych. Tablica informacyjna ma niewiele wspólnego z rzeczywistą lokalizacją wodospadu. Jak do niego trafić? Najprościej zapytać się mieszkańca Weklic, przywykli do tych pytań. Wodospad znajduje się w lesie. Z Weklic szklak rowerowy prowadzi dalej na Aniołowo, my nie skręcamy na niego, jedziemy prosto, aż drogę zastąpi nam ścieżka polna, potem idziemy (jechać za bardzo się nie da) skrajem pola, przy lesie i nasłuchujemy szumu wody :) Znaleźć wodospad nie jest łatwo.

Do Elbląga możemy wrócić trasą, którą przyjechaliśmy, my wybieramy jednak starą S7.

Trasa liczy około 35 km: asfalt, grunt, płyty betonowe. Do pokonania będziemy mieli kilka przewyższeń. Ruch samochodowy o znikomym natężeniu, na starej S7 o średnim.