Na Zalewie Wiślanym rośnie wyspa

Sztuczna Wyspa Estyjska na Zalewie Wiślanym powoli zapełnia się urobkiem. Chociaż to praca jeszcze na co najmniej osiem lat, to nowe zdjęcia wyspy, które niedawno obiegły Internet, wywołały lawinę komentarzy.

Nowe zdjęcia Wyspy Estyjskiej opublikował w mediach społecznościowych profil „Projek Bałtyk” - „Pięknie”, „Jaki z niej pożytek?”, „Co to jest” - komentują je Internauci.

A więc przypomnijmy, co to jest? Wyspa zlokalizowana jest na Zalewie Wiślanym około 4,5 kilometra od Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, na wysokości Przebrna. Ma kształt elipsy. Na wyspę trafiła ziemia, która była wywożona z miejsca budowy przekopu. Będzie na nią też trafiał urobek z pogłębiania i regulowania Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg.

- Wyspa Estyjska o wymiarach 1906 na 1166 metrów, obwodzie 4,9 kilometra i powierzchni 180 hektarów jest jedną z największych tego typu wysp w Polsce. Tylko powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących do nadania jej kształtu i utrzymania wypełnienia piaskiem z pogłębiania dna toru wodnego wynosi niemal 112,5 tys. m kw. - dla porównania pokryłyby one prawie 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Z kolei do zasypu grobli użyte zostało milion ton piasku, co wypełniłoby ok. 37 tys. samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego, co wypełniłoby 3,5 tys. wagonów kolejowych - czytamy w materiałach grupy NDI, która była współwykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Estyjska to nazwa pochodząca od średniowiecznego określenia Zalewu Wiślanego. Wybrali ją internauci w głosowaniu.

- Docelowo wyspa ma być zagospodarowana w kierunku zmiennowilgotnych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea (łąki świeże-red.), które są optymalnym siedliskiem lęgowym ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych. Działania zmierzające do ukształtowania siedliska łąkowego na wyspie przyczynią się do jej wykorzystania jako miejsce odpoczynku dla ptaków w okresie migracji. Dotychczas na wyspie w największej ilości (powyżej 150) zaobserwowano ptaki nielęgowe: gęgawa, mewy, siewka złota, biegus zmienny, głowienka, czajka, siewkowce, kormorany oraz lęgowe: rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna - informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wyspa Estyjska nie jest pierwszą sztuczną wyspą na Zalewie Wiślanym. W rosyjskiej części wód Zalewu Wiślanego znajduje się - jak podaje Wikipedia - usypana przez Niemców w latach 30. XX w. wyspa Nasypoj o powierzchni 0,014 km.

Zobacz nowe zdjęcia Wyspy Estyjskiej.