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Nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich

 Elbląg, Nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich

Ruszyła kolejna edycja miejskiego programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich. Program jest skierowany do studentów V i VI roku kształcących się na kierunkach lekarskich, którzy będą chcieli podjąć pracę w jednym z elbląskich szpitali.

W tym roku kwota stypendium wzrosła i będzie wynosić 3 tys. zł miesięcznie.

Warunkiem jest podjęcie, po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia, zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali w celu odbycia szkolenia rezydenckiego w ramach specjalizacji deficytowej - na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, zaokrąglonemu do pełnych lat kalendarzowych.

W tym roku oferowane są miejsca dla 3 studentów (2 w Szpitalu Miejskim i 1 w Szpitalu Wojewódzkim), którzy wybiorą jedną z priorytetowych specjalizacji lekarskich, tj.: choroby zakaźne, rehabilitacja medyczna, chirurgia dziecięca, medycyna ratunkowa, onkologia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski znajdują się na stronie internetowej: https://bip.elblag.eu/artykul/92/11321/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim

Nabór wniosków potrwa do 27 listopada.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 55 239-30-28.


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