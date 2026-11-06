Nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich

Ruszyła kolejna edycja miejskiego programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich. Program jest skierowany do studentów V i VI roku kształcących się na kierunkach lekarskich, którzy będą chcieli podjąć pracę w jednym z elbląskich szpitali.

W tym roku kwota stypendium wzrosła i będzie wynosić 3 tys. zł miesięcznie.

Warunkiem jest podjęcie, po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia, zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali w celu odbycia szkolenia rezydenckiego w ramach specjalizacji deficytowej - na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, zaokrąglonemu do pełnych lat kalendarzowych.

W tym roku oferowane są miejsca dla 3 studentów (2 w Szpitalu Miejskim i 1 w Szpitalu Wojewódzkim), którzy wybiorą jedną z priorytetowych specjalizacji lekarskich, tj.: choroby zakaźne, rehabilitacja medyczna, chirurgia dziecięca, medycyna ratunkowa, onkologia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski znajdują się na stronie internetowej: https://bip.elblag.eu/artykul/92/11321/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim

Nabór wniosków potrwa do 27 listopada.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 55 239-30-28.