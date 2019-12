Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu Chóru Policji

12 stycznia 2020 r. (niedziela) o godz. 11:30 w braniewskiej katedrze wystąpi Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego kolędowania.

Starosta Powiatu Braniewskiego, Burmistrz Miasta Braniewa oraz Komendant Powiatowy Policji w Braniewie zapraszają wszystkich mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie – Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek przygotowany przez Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, który odbędzie się w Bazylice Mniejszej pw. św.Katarzyny w Braniewie już 12 stycznia 2020 r. (niedziela) o godz. 11:30. W murach katedry zabrzmią m.in. takie utwory jak Lulajże Jezuniu, Cicha noc, Północ już była.

Zapraszamy nie tylko do wysłuchania, ale i wspólnego kolędowania !

Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego

Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego powstał w 2016 roku. W chwili obecnej liczy 25 osób. Prawie wszyscy jego uczestnicy to czynni funkcjonariusze policji - zarówno początkujący jak również doświadczeni policjanci z ponad 20-letnim stażem służby. W tym gronie są także pracownicy cywilni policji. Część z tych osób w czasie wolnym od służby lub pracy występuje w różnych zespołach muzycznych, zajmując się graniem i śpiewaniem profesjonalnie, pozostali to amatorzy - pasjonaci. Kilka osób w młodości uczyło się w szkole muzycznej śpiewu i gry na instrumentach, a teraz zapomniana pasja rozkwita w nich na nowo. Próby chóru odbywają się w Amfitatrze w Ostródzie. Przygotowania do koncertów to bardzo żmudna i ciężka praca. Dyrygentką chóru i zarazem instruktorem emisji głosu jest Małgorzata Górska - Dubowik, która jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Równolegle realizuje studia podyplomowe w zakresie Retoryki Funkcyjnej, Emisji i Rehabilitacji Głosu. Jest więc specjalistką w swoim fachu. Częścią Chóru Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego jest również pięcioosobowy zespół muzyczny pod kierownictwem kom. Tomasza Marka z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Muzycy samodzielnie tworzą aranżacje do śpiewanych i granych utworów.