„Najpiękniejsze wspomnienia” - studniówka I LO w Elblągu

Fot. Mikołaj Sobczak

– Drodzy uczniowie, pamiętajcie, że sukces to nie tylko wiedza, to także otwartość na innych, umiejętność współpracy oraz nieustanne dążenie do samorozwoju. Wierzę, że dokonacie samych mądrych wyborów, a wiedza i umiejętności, które przekazali wam nauczyciele oraz rodzice, zaowocują nie tylko na egzaminach maturalnych, ale też w dalszym życiu. Już teraz życzę wam powodzenia, ale dzisiejszy wieczór to czas zabawy. Zapomnijcie o nauce i szkole, dziś bawcie się tak, aby po latach były to najpiękniejsze wspomnienia – mówi dziś (25 stycznia) Marzena Bielecka, dyrektor I LO w Elblągu podczas uroczystego otwarcia studniówki. Zobacz zdjęcia.