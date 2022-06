Nareszcie weekend: Dni Elbląga, śniadanie na trawie i zlot klasyków

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (24 czerwca)

W Muzeum Stutthof w Sztutowie odbędzie się seminarium naukowe „Rzeczy, które pamiętają” oraz uroczyste otwarcie wystawy #StolenMemory, przygotowanej przez Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Wstęp na te wydarzenia jest otwarty.

Już po raz czwarty powraca zlot klasycznych pojazdów. Tym razem w duchu „wczasów pod gruszą” w niedalekiej Stegnie. W programie znalazły się m.in. Rajd Zabytkowych Motocykli, konkursy motoryzacyjne, kino plenerowe czy atrakcje dla dzieci. Obok klasycznych aut staną foodtracki, gotował na żywo będzie też Karol Okrasa. Nie zabraknie muzyki, wystąpią Pan Bałkanica – Asan z zespołem. Odbędzie się też „dyskoteka pod gołym niebem w klimacie PRL.

Sobota (25 czerwca)

Tegoroczna edycja Dni Elbląga odbędzie się w dniach 25-26 czerwca. Wystąpią m. in. Viki Gabor, T. Love i Natalia Kukulska. Na bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się również jarmark zdrowej żywności i rękodzieła oraz pokaz kulinarny połączony z degustacją. Na Targowisku Miejskim odbędzie się konkurs o tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego. W Parku Modrzewie będą marszobiegi na orientację (godz. 15.30). Dni Elbląga zakończy koncert kameralistów. W linku szczegółowy plan Dni Elbląga 2022

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na nietypowy koncert na rzece Elbląg i Bitwę na rysunki - Grafatak już w sobotę w ramach imprezy Rzeka Kultury towarzyszącej obchodom Dni Elbląga.

W godz. 12:00-14:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się konferencja pt. „Flisacy” wieńcząca I Flis Kanałem Elbląskim. Prelegenci przybliżą tło historyczne flisów i techniki spławu drewna na Kanale Elbląskim, zwanym wcześniej Kanałem Oberlandzkim. Wstęp wolny.

Niedziela (26 czerwca)

Centrum Sztuki Galeria EL uruchamia grę społeczną i zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie", gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek. Cztery wakacyjne i niedzielne poranki będą pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji. Pierwszy poranek już tę niedzielę. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty! Wstęp wolny.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.