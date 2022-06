Viki Gabor, T.Love i Natalia Kukulska na Dniach Elbląga 2022

Tegoroczna edycja Dni Elbląga odbędzie się 25 - 26 czerwca. Podczas wtorkowej (7 czerwca) konferencji prasowej podano szczegóły imprezy. Wystąpią m. in. Viki Gabor, T. Love i Natalia Kukulska.

Sobota (25 czerwca)

- Na początek dni otwarte elbląskiego browaru, od godz. 10 do godz. 13 będzie można wejść na jego teren i zwiedzić zakład. Jest to związane z 150 rocznicą jego powstania. Tego dnia zapraszamy również nad rzekę Elblągu i na Wyspę Spichrzów: o godz. 11 startuje druga edycja Hold Fast. Są to zawody w przechodzeniu na linie przez rzekę Elbląg wisząc na rękach. W ubiegłorocznej edycji nikomu się to nie udało. Najlepszy z zawodników dotarł do połowy szerokości rzeki - mówi Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Po drugiej stronie mostu będą odbywały się Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Kajakarstwie Klasycznym. W Muzeum Archeologiczno - Historycznym odbędzie się kiermasz rękodzieła (godz. 12-17). Na Wyspie Spichrzów będzie działała strefa gastronomiczna, animacyjna, będzie też wesołe miasteczko.

- Wieczorem zapraszamy na koncerty. Na Wyspie Spichrzów o godz. 18 wystąpi Viki Gabor, o godz. 20 Natalia Kukulska, o godz. 22 T. Love, a o godz. 23.30 Novika. Koniec sobotniej imprezy przewidujemy około godz. 1 - mówi Adam Jocz.

W sobotę na stadionie przy ul. Agrykola o godz. 16 rozpocznie się mecz oldbojów Olimpii Elbląg z piłkarską reprezentacją dziennikarzy polskich.

Niedziela (26 czerwca)

- Od godz. 10 między mostami na rzece Elbląg odbędą się żeglarskie regaty dziecięce. Od godz. 10 do godz. 16 na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się jarmark zdrowej żywności i rękodzieła oraz pokaz kulinarny połączony z degustacją. Na Targowisku Miejskim odbędzie się konkurs o tytuł najlepszego kierowcy regionu elbląskiego. W parku Modrzewie będą marszobiegi na orientację (godz. 15.30). Dni Elbląga zakończy koncert kameralistów. O godz. 18 na Wyspie Spichrzów Elbląska Orkiestra Kameralna zaprezentuje się w programie Tango with Bond - zapowiada Adam Jocz.

Podczas Dni Elbląga będzie też można oglądać tratwy uczestniczące w I Flisie Kanałem Elbląskim.

W linku szczegółowy plan Dni Elbląga 2022