Nareszcie weekend: Dzień Kota, burleska i urodziny Kopernika

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już dziś (18 lutego), do Elbląga zawita pierwsza w historii miasta scena burleski. Burleska jest to artystyczny striptiz okraszony humorem, ironią i niekiedy krótką fabułą. Jest to forma performatywna, która bywa nazywana teatrem ciała. Show ubrane jest w kokieterię z nutą erotyzmu czemu służą różnego rodzaju rekwizyty, scenografia oraz różnorodna muzyka. Występ rozpocznie się o 20:00 w klubie Mjazzga. Bilety dostępne na stronie.

Jutro (19 lutego), w godzinach 12-15, OTOZ Animals zaprasza wszystkich miłośników kotów a także osoby chcące poznać te wspaniałe stworzenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Elblągu, mieszczącego się przy ulicy Królewieckiej 233, na obchody Międzynarodowego Dnia Kota. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą upominku dla milusińskich z okazji ich święta! Mruczki proszą przede wszystkim o mokrą karmę oraz mięso.

W sobotę (19 lutego), obchodzimy 549. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W tym roku Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza do świętowania przez cały weekend. Obchody rozpoczynają się w piątek od kawiarenki historycznej, organizowanej przez Muzeum wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Fromborka (Dawny Pałac Biskupi, godz. 17.00, wstęp wolny). W sobotę i niedzielę zachęcamy do zwiedzania wszystkich obiektów Muzeum (Dawny Pałac Biskupi, Szpital św. Ducha, Park Astronomiczny) za symboliczną złotówkę. Więcej informacji na stronie muzeum.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza w tę sobotę (19 lutego), na weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów pod nazwą "T-shirt ręcznie malowany". Podczas zajęć opiekunowie z dziećmi będą projektować i własnoręcznie wykonywać niepowtarzalne t-shirty. Pożądany efekt zostanie uzyskany przy użyciu trwałych farb do tkanin oraz wybranych szablonów. Obowiązują zapisy.

