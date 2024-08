Nareszcie weekend: festyn na Dolince, Festiwal Copernicus i salon muzyczny w Bażantarni

Wakacje już na półmetku, ale w Elblągu i okolicach jest co robić!. Jak co tydzień przedstawiamy naszym czytelnikom możliwości aktywnego spędzania weekendu.

Sobota (3 Sierpnia)

W sobotę między godz. 11 a 14 odbędzie się Festyn w Parku Dolinka. Elbląski MOSIR zaprasza dzieci (a także rodziców) na trzygodzinną zabawę. W planie przewidziane są konkurencje sportowo-rekreacyjne m.in. paintball laserowy. Na terenie festynu będą także dmuchańce, animacje, a dobrą atmosferę podtrzyma kurs zumby dla dzieci. Po raz pierwszy elementem festynu będzie wystrzał proszków holi. Niebo będzie się mienić najróżniejszymi kolorami. Wstęp wolny.

Dla melomanów polecamy z kolei Festiwal „Musicus Copernicus”. Odbędzie się on w dniach 2-3 sierpnia we Fromborku na Wzgórzu Katedralnym. Wydarzenie łączy występy znanych współczesnych artystów z historycznym klimatem fromborskiej Katedry. Usłyszymy utwory dobrze znane, bo muzycy wykonają przeboje m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, czy Elvisa Presleya. 2 sierpnia wystąpi projekt muzyczny Piotra Kopietza „SENTIDO”, a w niedzielę festiwal uświetni polski zespół folkowy „TULIA”. Koncert finałowy w niedzielę o godz. 21. Widowisko dopełni spektakularny pokaz laserowy.

Wracamy do Elbląga i udajemy się na spacer, na którym nie może zabraknąć miłośników historii. 3 sierpnia o 10 rusza spacer z przewodnikiem PTTK „Elbląg w Królestwie Polskim”. To już piąta przechadzka w tym roku, a teraz tematem będą związki Elbląga z Królestwem Polskim od roku 1454 do 1772. Przewodnikiem jest Adriana Strukowicz. Wyruszamy spod Muzeum Archeologiczno-Historycznego, zatem w drogę.

Na pasjonatów kina także czeka prawdziwa gratka. Galeria El w ramach „Letniego kina pod chmurką” w sobotę po zachodzie słońca (a więc ok. godz. 21) wyświetli film „Anatomia upadku”. Obraz ten otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Pokaz na dziedzińcu Galerii El.

Niedziela (4 sierpnia)

W niedzielne popołudnie proponujemy udać się do Bażantarni, bo czeka tam wiele ciekawych atrakcji. O 14:15 przy muszli koncertowej rusza spacer „Tajemnice Bażantarni”. Będzie można połączyć aktywność fizyczną z solidną dawką wiedzy. Tempo dostosuje się do uczestników, także nie martwmy się, że zostaniemy z tyłu! Spacer poprowadzą Hanna Kruk i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Zostajemy w Bażantarni, bo gdy spacer się skończy to o 17:15 rozpocznie się kolejna edycja Letniego Salonu Muzycznego. W to niedzielne popołudnie na scenę wyjdą aktorzy Karina Węgiełek i Mikołaj Ostrowski, którzy zaprezentują historię „Spróbujmy jeszcze raz”. To komedia o perypetiach małżonków w średnim wieku, którzy starają się przezwyciężyć kryzys w związku. Przygotujmy się na dużą dawkę śmiechu!

W Galerii El o godz. 16 ruszy plenerowy spektakl teatralny „Sokrates w Piaskownicy”. Po spektaklu wspólnie stworzymy niezwykłe krainy emocji – naszymi drogowskazami będą kolory, a materiałami do pracy wszelkie małe i duże „przydasie” tego świata. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.