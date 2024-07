Sobota z przewodnikiem PTTK

Piąty z kolei spacer w tym roku, organizowany przez Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, XIV edycji „Sobót z przewodnikiem PTTK”, będzie dotyczył historii Elbląga podczas przynależności miasta do Królestwa Polskiego.

W nawiązaniu do zeszłorocznej edycji „Sobót z przewodnikiem PTTK”, kolejny spacer będzie kontynuacją tematów związanych z historią Elbląga. Zakończyliśmy bowiem temat „początku Elbląga” do roku 1454. Nasz przekaz tegoroczny będzie dotyczył związków Elbląga z Królestwem Polskim, czyli od roku 1454 do 1772. Historia bardzo ważna, jeżeli chodzi o nasze miasto. To wówczas wielu królów polski, zaczyna się interesować jednym z największych miast w dawnych Prusach Królewskich, zyskujemy wiele nowych przywilejów, to w naszym mieście miano zapoczątkować budowę wielkiej floty wojennej Królestwa. Na obszarze Starego Miasta, zachowało się wiele historycznych wątków dotyczących przynależności do Królestwa Polskiego, może nie materialnych, namacalnych ale tych zapisanych na kartach historii. O tym wszystkim dowiemy się już, podczas kolejnego sobotniego spaceru.

„Elbląg w Królestwie Polskim”, w sobotę 3 sierpnia od godz. 10:00, wyruszamy na spacer, spotykając się przed bramą wejściową do Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Przewodnik: Adriana Strukowicz