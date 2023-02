Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (3 lutego)

Ona z nim, on z tamtą, ona z tym, a tamten z nią. A i tak każdy wie (czy nie?) o co chodzi. Taki galimatias potrafi stworzyć tylko Florian Zeller. Premiera spektaklu "Kłamstwo" w reżyserii Pawła Szostaka już dziś w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu.

Sobota (4 lutego)

Puchowa kurtka? Jest. Czapka-uszatka? Proszę bardzo. Wełniane rękawiczki? Oczywiście. Tak zaopatrzeni możemy ruszać na „Ferie na smyczkowo” - koncert familijny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już w sobotę w Ratuszu Staromiejskim kameraliści zabiorą najmłodszych melomanów i ich rodziców w podróż z płatkami śniegu i lodowymi soplami w tle.

W sobotę w godz. 11-14 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu w ramach współpracy z Garnizonem Gdańsk organizuje wydarzenie pn. „Między imperiami. Elbląg podczas wielkiej wojny północnej 1700-1721”. To kolejna wizyta rekonstruktorów z Gdańska, którzy tym razem przedstawią co wydarzyło się w Elblągu pewnej mroźnej lutowej nocy 1710 roku.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu zaprasza na lutowy Bieg na 6 Łap. Bieg rozpocznie się w sobotę o godz. 11. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę o godz. 18, na koncert IT DEEL. IT DEEL jest rodzajem współczesnej, muzycznej pielgrzymki, gdzie Fryzja spotyka się ze swoją siostrzaną krainą – Żuławami. Bilety w cenie 30 zł do kupienia w kasie Galerii EL.

W sobotę o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

