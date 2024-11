Nareszcie weekend. Koncert EOK, turniej darta i cyfrowa wystawa

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (22 listopada)

O godz. 18 otwarcie wystawy w CSE Światowid „ŚWIATŁO/CIEŃ", która zastąpi wystawę o elbląskich pionierach. Na II piętrze zaprezentowane zostaną cyfrowe zabytki z epoki średniowiecza, z naszego regionu. Wystawie towarzyszyć będzie aplikacja wirtualnej rzeczywistości.

O godz. 18 start trzydniowego turnieju darta w Hotelu Młyn, dwa z nich będą miały rangę Pucharu Polski. Więcej informacji o wydarzeniu w linku. Organizatorem turnieju jest Elbląska Kuźnia Darta "Shanghai".

O godz. 17 w małej sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych odbędzie się spotkanie autorskie z Bogumiłą Salmonowicz. Będzie ono promocją najnowszej, bo już piątej w dorobku poetki, książki poetyckiej.

CH Ogrody zapraszają na wydarzenie pt. Starożytny Egipt w Ogrodach. Potrwa ono od piątku (22 listopada) do soboty (23 listopada). - To nie tylko fascynująca lekcja historii - przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, które pozwolą dzieciom poczuć się jak młodzi odkrywcy - zapewniają organizatorzy.

Sobota (23 listopada)

O godz. 9 w parku Modrzewie startuje parkrun (bieg, chód na 5 km). Wydarzenie odbywa się bez względu na pogodę. Udział w nim jest bezpłatny.

O godz. 10 rozpocznie się drugi dzień zmagań w turnieju darta w Hotelu Młyn.

Kino Światowid zaprasza o godz. 19 na spotkanie z operą w cyklu "The Metropolitan Opera", tym razem będziemy mogli obejrzeć Toscę. W głównych rolach aktorki Florii Toski i kochającego ją malarza Cavaradossiego, zaplątanych w polityczne śledztwo okrutnego prefekta Scarpii, wystąpią Lise Davidsen i Freddie De Tommaso.

Niedziela (24 listopada)

O godz. 10 w Hotelu Młyn rozpocznie się kolejny dzień Pucharu Polski w darcie.

O godz. 18 Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu na koncert. Five Elements – jesienny koncert będzie przepełniony wieloma muzycznymi kolorami. Więcej informacji w linku.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.