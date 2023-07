Nareszcie weekend: koncert na wodzie, Music Masterclass i szanty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Port w Tolkmicku zaprasza na VII Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szanty nad Zalewem. Festiwal rozpocznie się w piątek (7 lipca) i potrwa do soboty. Wstęp wolny.

W dniach 7-8 lipca odbędą się obchody XX Dni Fromborka. W programie między innymi spektakl "Niedźwiedź. Oświadczyny" w teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, występy lokalnych artystów, konkursy, piknik rodzinny i zwiedzanie.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na nietypowe doznania koncertowe. W piątek (7 lipca) z Przystani Grupy Wodnej wypłynie, zagra i zaśpiewa Wishlake (Kamil Zawiślak). Publiczność dołączy na kajakach i rowerach wodnych.

W sobotę (8 lipca) w godz. 12-14 w ramach wakacyjnych zajęć „Lato w bibliotece” zapraszamy na rodzinne warsztaty literacko-plastyczne zainspirowane przepiękną opowieścią z książki dla dzieci pt. „Niewidzialna nitka. Opowieść o miłości łączącej rodzinę”.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (8 lipca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

To będzie okazja do wspólnego odpoczynku, a także skorzystania z licznych atrakcji. W niedzielę (9 lipca) odbędzie się pierwsza podczas tegorocznych wakacji Sjesta w Parku Modrzewie.

Trwa Elbląg Music Masterclass, na który zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. To wydarzenie rozpoczynające serię największych kursów muzycznych w północnej Polsce. Szczegółowy program znajduje się tutaj. Finał festiwalu w niedzielę, 9 lipca.

