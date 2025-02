Nareszcie weekend: parkrun, planszówki i warsztaty literackie

Co będzie się działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. Do dzieła!

Piątek (7 lutego)

Od piątku do niedzieli można skorzystać z zabawy na dmuchanych torach przeszkód w CRW Dolinka. Są one dostępne w cenie standardowego biletu codziennie od godz. 6 do godz. 22.

Sobota (8 lutego)

O godz. 9 w parku Modrzewie rozpocznie się parkrun (5 km). To już 199. edycja imprezy! - Zapraszamy do parku Modrzewie na cosobotnie darmowe bieganie, truchtanie, maszerowanie, spacerowanie na 5 km z pomiarem czasu oraz wolontariat. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest dokonanie jednorazowej rejestracji przed pierwszym startem: po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

W godz. 11-15 filia biblioteczna Kostka (ul. Wybickiego 20) zaprasza na ferie z planszówkami. Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych. Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95.

O godz. 12 Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj (ul. Zamkowa 1) zaprasza dzieci na wydarzenie pt. Śnieżny bal (wiek: 7+). Zajęcia będą inspirowane książką „Zima w Jeżynowym Grodzie” Jill Barklem. Podczas zajęć uczestnicy wykonają maski karnawałowe. Zapisy: tel. (55) 625 60 23.

O godz. 12 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha (sala im. Gierszewskiego) odbędą się otwarte warsztaty literackie. Ich organizatorem są: Stowarzyszenie ALTERNATYWNI i Alternatywny Elbląski Klub Literacki. Wstęp na warsztaty jest wolny.

Sprawdźcie również weekendowe imprezy sportowe.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.