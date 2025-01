Zabawa na dmuchanych torach w CRW Dolinka

Ferie zimowe to doskonała okazja do aktywnego wypoczynku, a w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka nie zabraknie w tym czasie atrakcji! Już od poniedziałku, 27 stycznia, do niedzieli, 9 lutego, na uczestników czekać będą dmuchane tory przeszkód. Co najlepsze, ich pokonanie będzie możliwe w ramach standardowego biletu na basen.

Dmuchane tory przeszkód to gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych emocji. Bez względu na wiek, każdy może spróbować swoich sił na tych niezwykle popularnych przeszkodach. Tory będą rozmieszczone w strefie rekreacyjnej (mały basen) oraz na basenie sportowym, oferując rozrywkę dla młodszych i starszych. Dla zapewnienia pełnego komfortu i bezpieczeństwa uczestników, przy każdym torze obecni będą ratownicy. Dodatkowo dostępne będą kamizelki asekuracyjne, co sprawi, że z torów skorzystają nawet mniej zaawansowani pływacy. Dmuchańce na Dolince dostępne będą w cenie standardowego biletu, od poniedziałku 27 stycznia, do niedzieli 9 lutego, codziennie od 6:00 do 22:00. Bezpłatne zajęcia z MOSiR-em Ferie z MOSiR-em to także wiele darmowych atrakcji. We współpracy z elbląskimi klubami sportowymi przygotowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie jak piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, boks, judo, kickboxing czy tenis stołowy. Od poniedziałku do piątku zapraszamy również na ślizgawki organizowane na lodowisku Helena oraz torze Kalbar, a także zajęcia w wodzie na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Pełen harmonogram ferii i szczegóły dotyczące zajęć znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.

MOSiR