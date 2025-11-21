Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend ostatni w tym roku mecz w Elblągu rozegrają piłkarze Olimpii. Do naszego miasta zawita mistrz Polski z Lublina z Wilfredo Leonem w składzie oraz odbędzie się turniej jiu jitsu.

Parkrun z wąsem

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 240. edycja tego wydarzenia, której motywem przewodnim będą wąsy. Przypomnijmy, że listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami dotkniętymi nowotworami gruczołu krokowego i jąder oraz miesiąc szerzenia wiedzy na temat profilaktyki tych chorób. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Turniej jiu jitsu

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się największy na turniej jiu jitsu na północy Polski, w którym na pięciu matach rywalizować będą dzieci w różnych kategoriach wiekowych oraz dorośli. Organizatorem zawodów jest Koga Cup, a więcej informacji można znaleźć tu.

Otwarty trening koszykówki z Przemysławem Zamojskim

Elbasket zaprasza dzieci w wieku 8-14 lat na otwarty trening koszykówki pod okiem trenerów i zawodników Basketball Elbląg. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, integrację dzieci poprzez sport, umożliwienie im poznania koszykówki pod okiem wykwalifikowanych trenerów, budowanie zdrowych nawyków i pozytywnych sportowych doświadczeń. Trening poprowadzi Przemysław Zamojski, elbląski Olimpijczyk z Tokio 2020 oraz Paryż 2024. Reprezentant Polski, 10-krotny mistrz Polski. Początek wydarzenia w hali sportowej SP 11 przy ul. Korczaka o godz. 10.

Olimpia z Bronią

Przed piłkarzami Olimpii ostatni w tym roku mecz w Elblągu, a rywalem naszej drużyny będzie Broń Radom. Po siedemnastu rozegranych meczach radomianie mają na swoim koncie 26 punktów, elblążanie natomiast pięć mniej. W poprzedniej kolejce obie drużyny doznały porażek i bardzo chciałyby się zrehabilitować. Pierwotnie spotkanie to miało się rozpocząć o 12, jednak organizatorzy zdecydowali by ostatni pojedynek w Elblągu został rozegrany przy sztucznym oświetleniu. Początek spotkania na stadionie przy Agrykola o godz. 16.

Silvant w Wejherowie

Przed szczypiornistami Silvantu mecz 11. kolejki I-ligowych rozgrywek, w której udadzą się do Wejherowa. Tytani to zespół, który ma na swoim koncie pięć zwycięstw i tyle samo porażek, co dało mu w sumie trzynaście punktów. Elblążanie z kolei wygrali trzy mecze i ponieśli sześć porażek i mają dwa oczka mniej od najbliższego rywala. Liczymy na to, że podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy zwyciężą i przeskoczą wejherowian z tabeli. Początek niedzielnego meczu o godz. 16.

Barkom z mistrzem

W niedzielę siatkarze Barkomu podejmą mistrza Polski Bogdankę Luk Lublin. Faworytem w tym spotkaniu są lublinianie, jednak liczymy, że lwowianie nawiążą równorzędną walkę, a i być może sprawią kolejną niespodziankę w PlusLidze. Obecnie zespoły dzieli sześć punktów. Więcej o tym spotkaniu tu. Początek o godz. 20.